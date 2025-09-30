Petrosino: oltre 600mila euro per l'impianto di denitrificazione delle acque

30/09/2025 09:40:00

Il Comune di Petrosino ha ottenuto un finanziamento di 610.000 euro dalla Regione Siciliana per la realizzazione di un impianto di denitrificazione delle acque. Si tratta di un intervento atteso da anni, poiché da oltre dieci anni l’acqua del comune non è stata dichiarata potabile a causa del superamento dei limiti di nitrati.

Il finanziamento è stato stanziato nell’ambito del 3° Piano degli Interventi per la gestione della crisi idrica ed è stato approvato dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica, come previsto dalle disposizioni dell’OCDPC n. 1084/2024. L’impianto di denitrificazione, che mira ad abbattere i valori di nitrati, permetterà di restituire alla cittadinanza un’acqua potabile, sicura e conforme agli standard europei.

Il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha espresso soddisfazione per l’esito positivo della lunga battaglia portata avanti dal Comune, evidenziando l’importanza di questo intervento per la salute pubblica: "Con questo finanziamento, finalmente, possiamo porre fine a un problema che affligge la nostra comunità da oltre dieci anni. Grazie al lavoro congiunto con la Cabina di regia e al supporto del Dipartimento di Protezione Civile, stiamo mettendo in campo un’azione concreta per garantire ai nostri cittadini un’acqua di qualità."

L’Assessora ai Lavori Pubblici, Antonella Pipitone, ha sottolineato che l’impianto sarà progettato con l’obiettivo di rispettare i limiti di legge riguardanti i nitrati, assicurando che l’acqua di Petrosino rispetterà gli standard europei. Il Comune si è impegnato a mantenere alta la trasparenza sullo stato di avanzamento dei lavori, garantendo aggiornamenti regolari alla cittadinanza.



