1° Ottobre: stallo sulla pace per Gaza, Flotilla sotto attacco, censimento autovelox
E' il 1° Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il piano di pace per Gaza è in stallo in attesa della decisione di Hamas: il Qatar spinge perché lo accetti, Trump fa arrivare il suo ultimatum (tre, quattro giorni per dire sì) • Anche Leone XIV si è detto favorevole alla proposta di pace per Gaza • Gli attivisti a bordo della Flotilla stanotte hanno avvistato le navi della marina israeliana, che sono pronte a fermarli • Negli Stati Uniti da ieri sera la finanza pubblica è in shutdown. Il Senato, infatti, ha bocciato i conti presentati dai repubblicani • Al Pentagono Trump e il sottosegretario Pete Hegseth hanno riunito tutti gli alti ufficiali americani per invitarli a prepararsi alla guerra • Un italiano su due non paga un euro di Irpef: è quanto emerge dall’Osservatorio sulle dichiarazioni 2024 presentato in Parlamento • In provincia di Benevento un operaio di 58 anni ha ucciso a colpi di pietra la moglie di 49, poi è fuggito con due dei tre figli. È stato trovato dopo qualche ora, ma aveva già ucciso anche il figlio di 15 anni e ridotto in fin di vita la figlia di 16
• Sul caso Almasri la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere contro i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano • Maria Rosaria Boccia, protagonista della vicenda che portò alle dimissioni del ministro Sangiuliano, è stata rinviata a giudizio per cinque capi d’accusa • Mediobanca ha un nuovo board dopo l’opa portata a termine da Montepaschi, l’ad sarà Alessandro Melzi d’Eril, presidente Vittorio Grilli • È partito il censimento degli autovelox voluto dal ministro Salvini • Ryanair annuncia un grosso investimento in Calabria e ne prospetta altri per l’Italia, ma taglia un volo a Roma • Trenitalia ha presentato un nuovo treno regionale che può viaggiare a 200 km/h • Sinner ha sconfitto De Minaur e conquistato la finale al torneo di Pechino. Alcaraz ha vinto quello di Tokyo • A Parigi si sono svolti i funerali di Claudia Cardinale: il feretro è uscito dalla chiesa sulle note del valzer del Gattopardo • Secondo i sondaggi un francese su tre voterebbe per l’estrema destra. Al ballottaggio però potrebbe vincere il volto nuovo della sinistra moderata, Raphaël Glucksmann • Giorgia Meloni, Elly Schlein e Antonio Tajani si sono trovati sullo stesso aereo diretto a Lamezia Terme: in Calabria è al culmine la campagna elettorale • Il papa ha riportato alle 22 la messa della vigilia di Natale, che era stata anticipata alle 19 da Bergoglio • L’omicida reo confesso di Cinzia Pinna ha negato di avere complici (si pensa possa essere stato aiutato dalla sua compagna) • Inter e Atalanta hanno vinto gli incontri in Champions. Oggi è il turno di Napoli e Juventus • Tilly, la prima attrice nata dall’intelligenza artificiale, già colleziona ingaggi • Sono morti il disegnatore di manifesti pubblicitari Renato Casaro (90 anni), l’architetto britannico Terry Farell (61), il filosofo statunitense John Searle (93), il giornalista Santi Trimboli (80), la scrittrice e reporter statunitense «Lally» Graham Weymouth (82)
Titoli Corriere della Sera: Gaza, pressione su Hamas la Repubblica: La Flotilla sotto attacco La Stampa: Pace, no della destra israeliana Il Sole 24 Ore: Irpef senza sconti oltre i 50mila euro: / escluso il 7% che paga il 45% del gettito Avvenire: Un ospedale per Gaza Il Messaggero: Piano Gaza, pressing su Hamas Il Giornale: «Hamas finanzia la Flotilla» Leggo: «Prepariamoci alla guerra» Qn: La Flotilla è vicina a Gaza / Israele pronto al blitz Il Fatto: Flotilla ora X: Israele / è pronto agli arresti Libero: Il Papa: sì al piano Trump La Verità: Ursula dà i compiti a casa per il riarmo Il Mattino: Gaza, ultimatum a Hamas il Quotidiano del Sud: Hamas, ultima chiamata il manifesto: Tutti a bordo Domani: Gaza, Trump minaccia Hamas / Il mondo con il fiato sospeso
«Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime...
