1° Ottobre: stallo sulla pace per Gaza, Flotilla sotto attacco, censimento autovelox

01/10/2025 07:06:00

E' il 1° Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il piano di pace per Gaza è in stallo in attesa della decisione di Hamas: il Qatar spinge perché lo accetti, Trump fa arrivare il suo ultimatum (tre, quattro giorni per dire sì)

• Anche Leone XIV si è detto favorevole alla proposta di pace per Gaza

• Gli attivisti a bordo della Flotilla stanotte hanno avvistato le navi della marina israeliana, che sono pronte a fermarli

• Negli Stati Uniti da ieri sera la finanza pubblica è in shutdown. Il Senato, infatti, ha bocciato i conti presentati dai repubblicani

• Al Pentagono Trump e il sottosegretario Pete Hegseth hanno riunito tutti gli alti ufficiali americani per invitarli a prepararsi alla guerra

• Un italiano su due non paga un euro di Irpef: è quanto emerge dall’Osservatorio sulle dichiarazioni 2024 presentato in Parlamento

• In provincia di Benevento un operaio di 58 anni ha ucciso a colpi di pietra la moglie di 49, poi è fuggito con due dei tre figli. È stato trovato dopo qualche ora, ma aveva già ucciso anche il figlio di 15 anni e ridotto in fin di vita la figlia di 16

• Sul caso Almasri la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere contro i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano

• Maria Rosaria Boccia, protagonista della vicenda che portò alle dimissioni del ministro Sangiuliano, è stata rinviata a giudizio per cinque capi d’accusa

• Mediobanca ha un nuovo board dopo l’opa portata a termine da Montepaschi, l’ad sarà Alessandro Melzi d’Eril, presidente Vittorio Grilli

• È partito il censimento degli autovelox voluto dal ministro Salvini

• Ryanair annuncia un grosso investimento in Calabria e ne prospetta altri per l’Italia, ma taglia un volo a Roma

• Trenitalia ha presentato un nuovo treno regionale che può viaggiare a 200 km/h

• Sinner ha sconfitto De Minaur e conquistato la finale al torneo di Pechino. Alcaraz ha vinto quello di Tokyo

• A Parigi si sono svolti i funerali di Claudia Cardinale: il feretro è uscito dalla chiesa sulle note del valzer del Gattopardo

• Secondo i sondaggi un francese su tre voterebbe per l’estrema destra. Al ballottaggio però potrebbe vincere il volto nuovo della sinistra moderata, Raphaël Glucksmann

• Giorgia Meloni, Elly Schlein e Antonio Tajani si sono trovati sullo stesso aereo diretto a Lamezia Terme: in Calabria è al culmine la campagna elettorale

• Il papa ha riportato alle 22 la messa della vigilia di Natale, che era stata anticipata alle 19 da Bergoglio

• L’omicida reo confesso di Cinzia Pinna ha negato di avere complici (si pensa possa essere stato aiutato dalla sua compagna)

• Inter e Atalanta hanno vinto gli incontri in Champions. Oggi è il turno di Napoli e Juventus

• Tilly, la prima attrice nata dall’intelligenza artificiale, già colleziona ingaggi

• Sono morti il disegnatore di manifesti pubblicitari Renato Casaro (90 anni), l’architetto britannico Terry Farell (61), il filosofo statunitense John Searle (93), il giornalista Santi Trimboli (80), la scrittrice e reporter statunitense «Lally» Graham Weymouth (82)



Titoli

Corriere della Sera: Gaza, pressione su Hamas

la Repubblica: La Flotilla sotto attacco

La Stampa: Pace, no della destra israeliana

Il Sole 24 Ore: Irpef senza sconti oltre i 50mila euro: / escluso il 7% che paga il 45% del gettito

Avvenire: Un ospedale per Gaza

Il Messaggero: Piano Gaza, pressing su Hamas

Il Giornale: «Hamas finanzia la Flotilla»

Leggo: «Prepariamoci alla guerra»

Qn: La Flotilla è vicina a Gaza / Israele pronto al blitz

Il Fatto: Flotilla ora X: Israele / è pronto agli arresti

Libero: Il Papa: sì al piano Trump

La Verità: Ursula dà i compiti a casa per il riarmo

Il Mattino: Gaza, ultimatum a Hamas

il Quotidiano del Sud: Hamas, ultima chiamata

il manifesto: Tutti a bordo

Domani: Gaza, Trump minaccia Hamas / Il mondo con il fiato sospeso



