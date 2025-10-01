Sezioni
Cronaca

Incidenti
01/10/2025 12:56:00

Marsala: auto della Polizia Municipale contro un'altra vettura nella zona del porto

Un curioso incidente questa mattina a Marsala ha visto coinvolta un’auto della Polizia Municipale che si è scontrata con un'altra vettura. I vigili urbani stavano percorrendo il lungomare Boeo, mentre l’altra auto si trovava già all’interno della rotatoria di Piazza Piemonte ed era diretta verso l’ingresso del porto.

 

Fortunatamente né gli agenti della Municipale né l’automobilista hanno riportato conseguenze fisiche. Danni importanti, invece, per l'auto dei vigili con l'anteriore malconcio e il paraurti completamente divelto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Marsala per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.



