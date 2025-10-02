I vini siciliani premiati con 16 medaglie al "Concorso mondial de Bruxelles" di Catania

02/10/2025 00:10:00

Per tre giorni la città dell’Etna è stata trasformata in un gigantesco happy hour, con giudici internazionali intenti a sorseggiare, sputacchiare e annuire con aria sapiente davanti a calici che costavano più del loro stipendio mensile.

Il Concours Mondial de Bruxelles, che nonostante il nome si fa un po’ ovunque come una sagra itinerante del vino, ha deciso quest’anno di parcheggiare a Catania, dove si è decretato il successo della Sicilia quando si parla di vini dolci.

Risultato: 28 medaglie per l’Italia, di cui 16 solo alla Sicilia, che ormai vince premi come se fossero figurine Panini. In cima al podio i soliti noti: Marsala e Passito di Pantelleria, i due vini che gli stranieri ordinano convinti di essere esperti e che i siciliani usano invece per cucinare lo scaloppine.

I tre “Grand Gold” – una specie di Pokémon leggendario della medaglistica enologica – sono finiti a:

Single Barrel N°018 di Cantina Pellegrino (Marsala),

di Cantina Pellegrino (Marsala), Ben Ryé 2022 di Donnafugata (Passito di Pantelleria),

di Donnafugata (Passito di Pantelleria), Marsala Superiore Ambra Secco 2011 di Cantine Lombardo.

La motivazione ufficiale della giuria: “Bouquet complesso empireumatico con tabacco elegante, note affumicate, carruba, cioccolato, frutta secca e arancia”. Traduzione per i comuni mortali: sa vagamente di cioccolata all’arancia, con retrogusto di cenere del barbecue.

Non sono mancate le grandi discussioni geopolitiche: durante una tavola rotonda si è parlato di proporre all’UNESCO il riconoscimento dei vini della “Sun Belt” (Marsala, Jerez e Samos). Una mossa che potrebbe finalmente risolvere i problemi del Mediterraneo… a colpi di brindisi.

Oltre a Portogallo, Francia e Spagna – che producono vini dolci da quando gli Egizi mummificavano i gatti – hanno fatto capolino anche outsider improbabili come Azerbaijan, Polonia e Ucraina, segno che ormai pure chi fino a ieri imbottigliava vodka adesso ci prova con il Passito.

Baudouin Havaux, presidente del concorso, ha detto che “la Sicilia è la cornice ideale per vini che incarnano identità culturale”. Tradotto: “ci siamo ubriacati benissimo, grazie”. L’Assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha colto l’occasione per ricordare che i vini dolci sono “patrimonio identitario” e che con essi si possono affrontare “le sfide globali del clima e della biodiversità”. Insomma: se il pianeta si surriscalda, almeno berremo Marsala ghiacciato.



