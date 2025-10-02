 Flotilla prosegue verso Gaza nonostante attacchi di Israele: migliaia in piazza in Italia

02/10/2025 06:39:00

La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza. Nella notte le forze israeliane hanno fermato almeno 18 imbarcazioni della flottiglia ponendo in arresto circa duecento persone, ma le altre barche stanno proseguendo verso la Striscia. Migliaia di persone in Italia sono scese in piazza

Nella notte tra mercoledì e giovedì la Marina israeliana ha abbordato la Global Sumud Flotilla a cento miglia dalle coste al largo della Striscia di Gaza. Le navi israeliane hanno bloccato e attaccato alcune imbarcazioni degli attivisti, alcuni di loro sono stati fermati.

Secondo un aggiornamento nella notte da parte della Flotta, alcune imbarcazioni hanno proseguito verso Gaza, nonostante gli attacchi israeliani. Almeno trenta navi sarebbero a meno di 46 miglia dalla Striscia.

All'avvio dell'operazione di Israele contro la Flotilla, gli attivisti hanno invitato ai cittadini discendere in piazza, chiedendo loro di dare sostegno e di fare pressione sui governi. In Italia migliaia di persone si sono organizzate in cortei che hanno attraversato le città.

Da Roma a Torino, da Milano a Napoli, migliaia di cittadini hanno bloccato le vie principali al grido "Palestina libera, stop al genocidio a Gaza" e "Blocchiamo tutto". I sindacati Usb e Cgil, intanto, hanno indetto uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre.







