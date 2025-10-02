Opera, jazz, lirica. 8 concerti al Sollima di Marsala con la Stagione Beethoven

02/10/2025 06:00:00

Otto concerti, dall’operetta al jazz, animeranno il Teatro Sollima di Marsala tra il 12 ottobre e il 21 dicembre. L’Accademia Ludwig Van Beethoven ha presentato la seconda parte della sua XXV Stagione Concertistica, che quest’anno si arricchisce con un appuntamento extra dedicato a musica lirica e poesia.

La rassegna è stata presentata al Comune di Marsala, alla presenza degli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, a conferma del sostegno istituzionale all’iniziativa. A guidare la conferenza stampa è stato il presidente dell’Accademia, Giuseppe Lo Cicero, che ha definito il nuovo cartellone “un viaggio a 360 gradi tra generi diversi, dall’opera alla musica da camera fino al jazz”.

Il programma prenderà il via il 12 ottobre con La Magia dell’Operetta, che vedrà protagonisti il tenore Francesco La Spada e il soprano Carmen Barone, accompagnati dall’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal Maestro Salvo Miraglia. Si prosegue il 26 ottobre con un recital pianistico di Nicolò Giuliano Tuccia, dedicato al Romanticismo, e il 31 ottobre con l’appuntamento speciale Alla fonte di Euterpe, dea della Musica e della Poesia.

Il 9 novembre toccherà al Duo Aurilio (violino e pianoforte) con un repertorio romantico, mentre il 23 novembre sarà protagonista il concerto lirico La donna e l’amore, con il mezzosoprano Elisabetta Paglia e la pianista Angela Ignacchiti. Il 30 novembre spazio alla musica da camera con l’Aura Trio, e il 7 dicembre al jazz dell’Hulabop Live Orkestra.

Gran finale il 21 dicembre con il fisarmonicista Pierpaolo Petta e l’Orchestra Sicelides Musae diretta dal Maestro Gioacchino Zimmardi.

Accanto agli eventi al Teatro Sollima, l’Accademia ha annunciato anche un tour itinerante gratuito destinato a scuole, centri sociali, anziani e categorie protette, con l’obiettivo di portare la musica anche fuori dai luoghi tradizionali.

Gli spettacoli sono sostenuti dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Siciliana e dal Comune di Marsala. I biglietti vanno dai 10 ai 20 euro, mentre l’abbonamento per otto concerti è stato fissato a 60 euro (utilizzabile anche con la Carta del Docente).



