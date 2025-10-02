Mazara: per Forza Italia il Comune e in crisi finanziaria e serve un cambio di rotta

02/10/2025 20:00:00

Forte preoccupazione da parte di Forza Italia sulla situazione finanziaria e amministrativa del Comune di Mazara del Vallo, dopo la deliberazione della Corte dei Conti del 9 settembre 2025 che ha messo nero su bianco gravi criticità nella gestione dell’ente.

Il segretario comunale azzurro, Pietro D’Angelo, ha riunito la Segreteria cittadina del partito alla presenza del segretario provinciale on. Toni Scilla e dei consiglieri comunali forzisti Antonella Coronetta, Michele Reina e Giorgio Randazzo. Nel corso dell’incontro è stato espresso un giudizio severo sull’amministrazione guidata dal sindaco Quinci, ritenuta “inadeguata e incapace di garantire servizi essenziali ai cittadini”.

La deliberazione della Corte dei Conti fotografa una situazione definita “allarmante”: ritardi cronici nell’approvazione di bilanci e rendiconti, un disavanzo di oltre 18 milioni di euro a fine 2023 aggravato da ulteriori squilibri contabili, uso improprio delle anticipazioni di tesoreria per oltre 14 milioni, debiti fuori bilancio e impiego di fondi vincolati per spese correnti. Elementi che, secondo Forza Italia, certificano una gestione “fallimentare, opaca e inaffidabile”.

Ma il problema non si ferma ai numeri. “Questa incapacità amministrativa – si legge nella nota – si traduce in un crollo dei servizi e in un degrado che incide direttamente sulla vita dei cittadini”. Tra gli esempi richiamati, il recente episodio di vandalismo al Cimitero comunale, dove diverse lapidi sono state danneggiate mentre il sistema di videosorveglianza risultava inattivo.

“Forza Italia ritiene che la misura sia colma – ha dichiarato D’Angelo –. È necessario un cambio di rotta con una gestione seria, trasparente ed efficiente. Siamo già al lavoro per costruire un’alternativa credibile per Mazara del Vallo, capace di riportare ordine nei conti pubblici, garantire servizi dignitosi, restituire sicurezza e offrire una prospettiva di sviluppo alla città”.



