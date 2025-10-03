Marsala, studenti senza abbonamenti bus: “Paghiamo ogni corsa, uffici nel caos”

03/10/2025 11:04:00

Disagi per decine di famiglie marsalesi all’inizio del nuovo anno scolastico. A denunciarlo sono alcune mamme, esasperate per la gestione dell’ufficio abbonamenti comunale.

Negli anni passati, nonostante qualche difficoltà burocratica, gli studenti riuscivano a ottenere l’abbonamento annuale al trasporto pubblico. Quest’anno, invece, la sorpresa: niente abbonamenti, solo biglietti singoli.

Una mamma racconta a Tp24:

«Mio figlio frequenta il quinto anno del liceo e ha sempre usato l’autobus. A settembre siamo andati come ogni anno a fare l’abbonamento, ma all’ufficio ci hanno detto che l’impiegata era in ferie. Poi ci hanno rimandati all’autoparco comunale, dove non c’era nessuno. Alla fine, dopo giorni di tentativi, ci hanno comunicato che non si possono fare abbonamenti perché mancano gli autisti. Siamo rimasti increduli: è un paradosso».

Il risultato? Ogni studente deve pagare 1,40 euro a corsa, cioè 2,80 euro al giorno, una spesa non indifferente per le famiglie. «E non sempre i biglietti si trovano – aggiunge la donna –. È inaccettabile che nel 2025 ci ritroviamo in queste condizioni. Non vogliamo fermarci: andremo avanti perché si tratta di un nostro diritto».

Le famiglie puntano il dito contro l’amministrazione comunale: «Non è colpa degli impiegati – dicono – ma di chi dovrebbe garantire un servizio essenziale come il trasporto scolastico».

Intanto cresce la rabbia: «Siamo pronte a lottare – affermano – perché non possiamo accettare che i nostri ragazzi vadano a scuola in queste condizioni».

Non è stato possibile contattare l'ufficio del trasporto pubblico del Comune di Marsala per avere dei chiarimenti, perchè al telefono non risponde nessuno.



