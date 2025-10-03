Trapani, l’ICIT festeggia trent’anni con musica, immagini e memoria condivisa

03/10/2025 11:42:00

L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani celebra i suoi trent’anni con un evento che unisce suoni, immagini e racconti.

Domenica 5 ottobre, alle 18.30, il Museo di Arte Contemporanea San Rocco ospiterà “Al ritmo dell’ICIT. Un viaggio di 30 anni”, serata organizzata in collaborazione con il Goethe-Institut Italien e la Mediterranean Music Association.

Il duo di percussioni “Biogroove”, formato da Nino Errera e Vito Amato, accompagnerà la proiezione di filmati che ripercorrono la storia dell’associazione, arricchiti dagli interventi della presidente Marion Weerning. Tra gli ospiti anche il Dr. Andreas Krüger, direttore del Reparto Culturale dell’Ambasciata di Germania a Roma. Fondato nel 1994, l’ICIT Trapani fa parte di una rete di istituti e associazioni che promuovono la cultura tedesca in Italia sotto la supervisione del Goethe-Institut e del Ministero degli Esteri tedesco. In trent’anni ha organizzato circa 300 appuntamenti, oltre la metà negli ultimi dieci anni: concerti, spettacoli teatrali e di danza, proiezioni, conferenze e mostre. Il lavoro costante dell’associazione, in sinergia con realtà locali come il Museo San Rocco, il Luglio Musicale Trapanese, il Conservatorio e l’associazione Vivere Erice, ha consolidato l’ICIT come punto di incontro e di scambio culturale nel territorio trapanese.



