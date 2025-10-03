Campobello, mancano segnaletica e sicurezza stradale: interrogazione dell'opposizione

03/10/2025 22:45:00

Diverse vie del centro cittadino di Campobello risultano ancora prive della necessaria segnaletica verticale e orizzontale, creando una situazione di pericolo per automobilisti, ciclisti, pedoni e persino animali.

A denunciarlo sono i consiglieri comunali di opposizione Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni, che hanno presentato un’interrogazione indirizzata all’amministrazione comunale. L’obiettivo è ottenere chiarimenti sulle ragioni della mancata collocazione della segnaletica stradale e conoscere la tempistica con cui il Comune intende intervenire.

La richiesta arriva dopo l’approvazione di precedenti mozioni consiliari sul tema e a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che finora – sottolineano i consiglieri – non hanno trovato un riscontro concreto.

“L’assenza di segnaletica – evidenziano – costituisce un serio rischio per la sicurezza pubblica e non è più rinviabile un’azione immediata da parte dell’amministrazione”.

Ora la palla passa alla giunta comunale, chiamata a rispondere sull’argomento e a indicare tempi certi per l’installazione della segnaletica stradale nelle vie sprovviste.



