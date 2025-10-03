Sezioni
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Politica
03/10/2025

Campobello, mancano segnaletica e sicurezza stradale: interrogazione dell'opposizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759524445-0-campobello-mancano-segnaletica-e-sicurezza-stradale-interrogazione-dell-opposizione.jpg

Diverse vie del centro cittadino di Campobello risultano ancora prive della necessaria segnaletica verticale e orizzontale, creando una situazione di pericolo per automobilisti, ciclisti, pedoni e persino animali.

 

A denunciarlo sono i consiglieri comunali di opposizione Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni, che hanno presentato un’interrogazione indirizzata all’amministrazione comunale. L’obiettivo è ottenere chiarimenti sulle ragioni della mancata collocazione della segnaletica stradale e conoscere la tempistica con cui il Comune intende intervenire.

 

La richiesta arriva dopo l’approvazione di precedenti mozioni consiliari sul tema e a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che finora – sottolineano i consiglieri – non hanno trovato un riscontro concreto.

 

“L’assenza di segnaletica – evidenziano – costituisce un serio rischio per la sicurezza pubblica e non è più rinviabile un’azione immediata da parte dell’amministrazione”.

Ora la palla passa alla giunta comunale, chiamata a rispondere sull’argomento e a indicare tempi certi per l’installazione della segnaletica stradale nelle vie sprovviste.



