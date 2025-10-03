Sezioni
Politica

» Regionale
03/10/2025 14:32:00

Iacolino confermato, Firenza all'Asp di Palermo. Scontro nella maggioranza in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/iacolino-confermato-firenza-all-asp-di-palermo-scontro-nella-maggioranza-in-sicilia-450.jpg

Salvatore Iacolino è stato riconfermato alla Pianificazione Strategica, che dirigerà ancora, non mollando il posto richiesto e ambito da Fratelli d’Italia, che avanzava il nome di Mario La Rocca.
È stata una partita molto difficile, di natura politica.

La giunta regionale, che si è tenuta ieri, ha confermato la nomina di Salvatore Iacolino alla Pianificazione Strategica e ha provveduto poi a nominare Alberto Firenze manager dell’Asp di Palermo. Firenze è medico specialista in Igiene e Medicina preventiva e Risk Manager, professore associato di Medicina del lavoro dell’Università di Palermo.

Iacolino e Firenze sono entrambi in quota Forza Italia.

 

Lo scontro

È frattura con Fratelli d’Italia: a votare la nomina di Iacolino sono stati appena otto componenti della giunta. I meloniani, attraverso il commissario regionale Luca Sbardella, avevano fatto sapere che sul nome di Iacolino non c’era convergenza. Puntavano su Mario La Rocca, dirigente interno della Regione.

Assenti infatti ieri proprio gli assessori di Fratelli d’Italia e l’assessore di MPA Francesco Colianni.

Francesco Scarpinato (FDI), assessore ai Beni culturali, ha assunto il ruolo di ambasciatore: si è presentato durante la riunione di giunta per consegnare una lettera firmata da La Rocca, in cui si diceva pronto alla risoluzione del contratto che lo vede al Dipartimento dei Beni culturali.

All’interpello pubblicato aveva risposto anche La Rocca che, essendo un dirigente interno, avrebbe avuto più chance. Sbardella aveva chiarito al governatore che non avrebbe fatto votare i suoi assessori contro un ipotetico danno erariale. Il riferimento è ai governi di Raffaele Lombardo e di Rosario Crocetta, finiti sotto la lente della Corte dei Conti per essersi rivolti a dirigenti esterni in presenza di disponibilità interna. Il compenso annuo è pari a circa 165mila euro.

 

A nomine firmate sono arrivati gli apprezzamenti del deputato forzista Marco Intravaia:
“Finalmente la più importante azienda sanitaria siciliana torna ad avere una guida competente e di alta qualità. Conosco personalmente e professionalmente il professore Firenze, che ha ben operato da direttore sanitario del Policlinico di Palermo, ed è certamente la persona giusta scelta dal governo regionale per questo delicato e prestigioso incarico. A lui e a Salvatore Iacolino, confermato alla guida del Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione, i migliori auguri di buon lavoro”.



