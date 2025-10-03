Al via in Sicilia il progetto "Cani guida dei Lions"

03/10/2025 07:53:00

E’ in corso di attuazione un programma per attivare un servizio denominato “Cani Guida dei Lions” , un’iniziativa innovativa che si prefigge di offrire un supporto concreto alle persone non vedenti o con gravi disturbi visivi.





Si tratta di un progetto allestito dal Lions regionale che prevede la selezione e la formazione di cuccioli di razza Labrador o Golden Retriever destinati a diventare futuri cani guida per persone con disabilità visive.





Il progetto ha una sua originalità. “Un aspetto fondamentale di questo servizio”- ci dice uno dei responsabili- “consiste nell’affidamento temporaneo di cuccioli a famiglie non solo disponibili ma anche preparate allo scopo di far socializzare il cane ed educarlo fino all’età scolare. Il processo di formazione di un cane guida non e’ rapido ne’ semplice. Richiede pazienza e dedizione”.

Il programma prevede una selezione delle famiglie affidatarie in grado di garantire un ambiente sereno e stimolante.

Abbiamo chiesto se le famiglie affidatarie hanno qualche vantaggio.

“Diventare affidatari di un cucciolo”-ci viene precisato- “offre alcuni benefici. In primo luogo, si partecipa ad un progetto di grande valore sociale contribuendo ad aiutare una persona disabile a conquistare maggiore indipendenza e mobilità. Le famiglie affidatarie non sono mai sole in questo percorso. Il servizio Lions fornisce supporto continuo, incontri periodici”.

Il primo anno di vita del cane è fondamentale per lo sviluppo del suo carattere e per la sua crescita fisica. Ecco perché e’ fondamentale l’intervento di famiglie accoglienti.

Queste famiglie chiamate “ Puppy Walker”, dovranno assicurare la loro disponibilità per sottoporli all’addestramento per socializzarli.

Potranno inoltre far parte del progetto anche persone singole, l’affidatario potrà essere anche un volontario che può anche non vivere in famiglie convenzionali.

Dal compimento dei 75 giorni e fino ai 12 mesi circa di età, il cucciolo viene affidato alla persona singola o a una famiglia senza dover sostenere alcuna spesa per il mantenimento e la cura del cucciolo

Per ogni evenienza, oltre a fare riferimento al personale addetto alle visite periodiche, è possibile telefonare al Servizio Cani Guida dei Lions ogni volta che si ritiene necessario. Un servizio di emergenza 24/24 e sempre attivo per problemi sanitari .

Dopo 12 mesi circa il cane dovrà essere riconsegnato al Servizio Cani Guida dei Lions per essere valutato e sottoposto al Programma di Addestramento.

Aderire al progetto non e’ solo un atto di generosità ma una opportunità unica di crescita personale.







