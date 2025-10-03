Sabato e domenica a Trapani, consulenze gratuite dei fisioterapisti in Piazza Municipio

03/10/2025 10:00:00

Riparte da Trapani l’iniziativa promossa da Le Vie dei Tesori in collaborazione con l’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani, che mette insieme cultura e prevenzione sanitaria. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, in Piazza Municipio, sarà allestito un gazebo dove i cittadini potranno ricevere consulenze gratuite dai fisioterapisti.

Attraverso test mirati e strumenti di valutazione specifici, i professionisti saranno in grado di individuare eventuali limitazioni funzionali o problematiche di salute che rientrano nelle competenze fisioterapiche.

L’iniziativa vuole far conoscere al pubblico la centralità della figura del fisioterapista, il cui ruolo non si limita al trattamento di dolori muscolo-scheletrici o reumatologici, ma abbraccia numerosi ambiti: neurologico, con il supporto a persone con Parkinson, sclerosi multipla, distrofie muscolari; cardiorespiratorio, con la gestione di esiti di infarto, enfisema, bronchiti croniche; pavimento pelvico, con percorsi riabilitativi mirati; pediatrico e linfologico, fino alla gestione delle disfunzioni vascolari.

Un’occasione dunque per scoprire come la fisioterapia possa migliorare la qualità della vita in molteplici situazioni, non solo legate al dolore o alla riabilitazione post-traumatica. Le valutazioni sono prenotabili online al seguente link: Prenota la tua consulenza gratuita



