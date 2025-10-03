Sezioni
Cultura

» Tempo libero
03/10/2025 10:01:00

Torna il Trapani Beer Fest

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/torna-il-trapani-beer-fest-450.jpg

Trapani torna a brindare con il Trapani Beer Fest. La terza edizione si svolgerà dal 3 al 5 ottobre in piazza Vittorio Emanuele. 

 

Tre giorni di festa, tra birre artigianali, street food siciliano e musica dal vivo.

Il cuore della città si trasformerà in un villaggio della birra. Decine di stand offriranno degustazioni e specialità gastronomiche. Protagonisti i mastri birrai e le eccellenze dello street food isolano.

 

Sul palco si alterneranno band e artisti. Sette ore al giorno di musica live: si inizia domani alle ore 19 con il village che sarà operativo dalle 18. Un programma pensato per coinvolgere tutti, tra divertimento e approfondimento.

 

L’evento è organizzato dall’associazione Nerd Attack ETS, già nota per il Trapani Comix. La manifestazione è realizzata grazie all'Assessorato Regionale alla Attività Produttive, al Comune di Trapani, al’Ente Luglio Musicale Trapanese e sponsor privati.

"Siamo entusiasti di questa nuova edizione - affermano i rappresentanti della Nerd Attack ETS - . Abbiamo creato un village che include tradizione ma anche innovazione del mondo delle birre artigianali. Inoltre, abbiamo creato un palinsesto musicale che renderà piazza Vittorio Emanuele un vero e proprio pub a cielo aperto".

Dopo le oltre 30.000 presenze dello scorso anno, si punta a superare ogni record. L’ingresso è libero.

 

PROGRAMMA:

03 OTTOBRE

ore 18.00 Apertura Village
ore 19.00 Sambò Trio
ore 20.30 Moonlight Swingers ed esibizione del gruppo ballo "Dusty Jazz Trapani"
ore 22.00Inside the Hole 
ore 23.30 Vinyls show Live by Dj Elena a.t.m.

04 OTTOBRE

ore 18.00 Apertura Village
ore 19.00 Radio Saigon
ore 20.30 Remakers
ore 22.00 New Jersay 
ore 23.30 Disco Music History by Dj Pietro Gervasi

05 OTTOBRE

ore 17.00 Apertura Village
ore 18.00 Opera 80
ore 19.30 Dj Vince
ore 21.00 Elena Adragna Band 
ore 22.30 Italodisco anni ‘90



