Distretto Turistico e Aeroporto di Birgi insieme per la destinazione "West of Siciliy"

03/10/2025 02:00:00

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi hanno definito le strategie di promozione della destinazione West of Sicily in pieno accordo, alla luce del recente arrivo della compagnia aerea Ryanair che, con due aeromobili basati a Birgi, segna una tappa fondamentale per la crescita del settore.

Durante la giornata di incontri organizzata ieri presso la sede di Sicindustria, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha incontrato la presidente del Distretto Turistico, Rosalia D’Alì, concordando una collaborazione stretta e mirata a intensificare progetti comuni di valorizzazione del territorio. Presenti anche il destination manager del Distretto, Bruno Bertero, i rappresentanti dei Comuni, i soci privati e i membri del comitato tecnico.

Grazie alle undici nuove rotte introdotte da Ryanair, molte delle quali strategiche, il Distretto intende rafforzare la presenza sui mercati collegati e investire su nuove destinazioni: Bruxelles, Germania, Polonia, Spagna, Portogallo e Inghilterra. L’obiettivo è far conoscere il territorio durante tutto l’anno, promuovendo esperienze diversificate che favoriscano la destagionalizzazione e l’aumento dei giorni di permanenza media dei visitatori.

Per raggiungere questo traguardo, verranno lanciate campagne digitali mirate e geolocalizzate, parallelamente a un calendario di attività che include la partecipazione a fiere di settore – a partire dal TTG Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre), dove il Distretto sarà presente come ospite della Regione – e l’organizzazione di incontri con buyers e tour operator europei e americani nelle città servite dall’aeroporto, a cominciare da Bruxelles e Londra.

“La crescita dell’aeroporto è una grandissima notizia – ha dichiarato Rosalia D’Alì –. Faremo la nostra parte insieme al cda e al comitato tecnico, rafforzando la promozione sui mercati delle regioni collegate direttamente a Trapani e Palermo. Si tratta di aree abituate a viaggiare anche fuori stagione. Lavoreremo da subito con una pianificazione mirata già all’inverno 2026”.

Dello stesso avviso il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che ha sottolineato:

“L’ingresso di Ryanair con la base a Birgi da gennaio e il raddoppio degli aeromobili da marzo è un moltiplicatore di rotte e passeggeri. La sinergia con il Distretto Turistico è indispensabile per riempire i voli e, al tempo stesso, aumentare la permanenza dei turisti. È necessario consolidare azioni capaci di far conoscere in anticipo un territorio ricco e variegato. Con coesione piena possiamo raggiungere traguardi importanti a beneficio di tutta la provincia”.

L’azione congiunta tra Distretto Turistico e Aeroporto segna dunque un passo decisivo per rafforzare l’attrattività della Sicilia Occidentale. Una collaborazione che, oltre a consolidare i progetti già avviati, punta a sviluppare interventi mirati, capaci di trasformare le nuove opportunità in risultati concreti per l’economia turistica del territorio.



