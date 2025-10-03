Sezioni
Sport

» Volley
03/10/2025 17:06:00

Nuovo ingresso alla Sigel Seap Marsala Volley - Arriva il libero Luna Cicola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759504183-0-nuovo-ingresso-alla-sigel-seap-marsala-volley-arriva-il-libero-luna-cicola.jpg

Nuovo ingresso tra le fila del roster che Coach Lino Giangrossi ha il compito di guidare in questa nuova stagione di serie A2 2025/26. A Capo Boeo arriva la giocatrice che nel proprio ruolo avrà il compito di difendere gli attacchi che proverranno dall’altro lato della rete: il libero Luna Cicola. La giocatrice calabrese classe 2004 ha giocato l’ultima stagione nella capitale alla Roma Volley raggiungendo il 13° posto della classifica in serie A1, il 1° in Challenge Cup ed il 1° in Coppa WEVZA. Le precedenti tre stagioni le trascorre indossando la maglia della Volley Bergamo, nella stagione 2021/22 allenata proprio da Coach Lino Giangrossi e preparata atleticamente da Maurizio Negro, già del Marsala Volley, raggiunge la 12° posizione in classifica in A1, nella 2022/23 la 7° posizione in A1 e la 3° in Coppa Italia, nella 2023/24 la 12° posizione sempre in A1. Tante stagioni nella massima serie nazionale che la rendono, a dispetto dell’età, punto di forza dell’azione difensiva del Club caro al Presidente Massimo Alloro.
“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Marsala Volley. Sono pronta a dare il massimo, crescere insieme e lottare punto dopo punto. Non vedo l’ora di scendere in campo”. Benvenuta Luna.



