Cittadinanza
04/10/2025 00:00:00

Marsala, sabato nuovo presidio per Gaza: appuntamento in Piazza della Repubblica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/marsala-sabato-nuovo-presidio-per-gaza-appuntamento-in-piazza-della-repubblica-450.png

Dopo lo sciopero indetto a Trapani per venerdì 3 ottobre, anche Marsala scende di nuovo in piazza per Gaza. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 17:00 in Piazza della Repubblica (Piazza Loggia), con un presidio promosso da associazioni, sindacati e partiti del territorio.

La mobilitazione arriva in seguito all’abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, che trasportavano pacificamente aiuti umanitari diretti alla popolazione di Gaza.

Sarà un momento di solidarietà con il popolo palestinese e con gli equipaggi della Flotilla – spiegano gli organizzatori –. Invitiamo tutta la cittadinanza, gli attivisti, le associazioni, i sindacati e chiunque abbia a cuore la causa palestinese, a partecipare e a far sentire la propria voce. Non voltarti dall’altra parte: tutti gli occhi sono puntati sulla Palestina”.

All’iniziativa hanno già aderito:

  • Amici del Terzo Mondo
  • Anpi Marsala
  • Arcigay Trapani
  • Associazione per la difesa della Costituzione
  • Casa di Venere
  • CGIL
  • Fridays For Future
  • Legambiente Marsala e Petrosino
  • Teatro Abusivo Marsala
  • Alleanza Verdi-Sinistra
  • Movimento 5 Stelle Marsala
  • Partito Democratico Marsala
  • Partito Socialista Italiano
  • Rifondazione Comunista Marsala

Il presidio si inserisce in una ondata di proteste che in questi giorni sta attraversando molte città italiane in risposta all’attacco subito dalla Flotilla e alla condizione drammatica della Striscia di Gaza



