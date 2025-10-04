Trapani, Enel ribatte al Comune: “I guasti ai pozzi dipendono dalle cabine comunali”

04/10/2025 13:42:00

Ancora polemiche sull’acqua a Trapani dopo l’ennesimo blackout ai pozzi di Bresciana. Se da Palazzo D’Alì si punta il dito contro Enel, arriva adesso la replica ufficiale di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica che serve i pozzi di Bresciana. L’azienda prende posizione con una nota inviata al Comune, al Sindaco e perfino al Prefetto di Trapani.

Secondo Enel, infatti, la responsabilità non è della rete elettrica ma degli impianti comunali, ritenuti non a norma. I tecnici hanno anche prodotto una relazione tecnica con documentazione fotografica, trasmessa alle istituzioni.

Una versione che apre un nuovo fronte nello scontro istituzionale: da un lato il Comune che annuncia azioni contro Enel, dall’altro Enel che scarica le responsabilità sul Comune.

Ecco il comunicato integrale diffuso da E-Distribuzione:

“In relazione ai disservizi elettrici che interessano i pozzi di Bresciana, con conseguenti emergenze idriche nel territorio trapanese, E-Distribuzione, l’azienda del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. L’Azienda ha avuto modo di segnalare ufficialmente al Comune di Trapani e al Sindaco che i guasti segnalati non risultano riconducibili agli impianti gestiti da E-Distribuzione, i quali sono regolarmente funzionanti, ma derivano da problematiche presenti nelle cabine elettriche di competenza comunale, che risultano non conformi alla normativa vigente. Per documentare tale condizione i tecnici di E-Distribuzione hanno predisposto una relazione tecnica-fotografica, che è stata trasmessa al Comune per le vie ufficiali. I tecnici dell’Azienda hanno, inoltre, anche verificato che non risulta essere a norma l’impianto di messa a terra di dette cabine elettriche, condizione che, per ovvi motivi di sicurezza, rende tali impianti inaccessibili e non esercibili se non dopo la loro messa in sicurezza. L’Azienda, così come dichiarato in passato, ribadisce, ancora una volta, di aver effettuato tutte le attività necessarie per mantenere le prestazioni funzionali dei propri impianti ai livelli contrattuali. In diverse occasioni è stata manifestata al Comune e allo stesso Sindaco la piena disponibilità dei tecnici della Società a supportare, per quanto possibile, l’attività degli incaricati dal Comune, fornendo la propria consulenza, ma non ha possibilità di intervento sugli impianti che rientrano nella piena responsabilità e gestione del Comune. E-Distribuzione ha provveduto a informare S.E. il Prefetto di Trapani, trasmettendo una copia della relazione tecnica-fotografica. L’Azienda conferma la propria piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni locali, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, per contribuire attivamente alla risoluzione delle criticità e al miglioramento del servizio, auspicando che possa presto tenersi un incontro tra tutte le parti coinvolte, finalizzato a individuare soluzioni condivise e definitive per superare i disservizi e ridurre i disagi alla cittadinanza".





