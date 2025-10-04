4 Ottobre: si di Hamas al piano Usa, due milioni in piazza, fotoreporter ucciso in Ucraina
E' il 4 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
Hamas ha detto un primo sì al piano Usa: promette di rilasciare gli ostaggi ma ci sono delle condizioni da rivedere. Per Trump la pace non è mai stata così vicina • Israele ha dato ordine all’Idf di ridurre «al minimo» la campagna su Gaza • Per lo sciopero di ieri, due milioni in piazza per i sindacati, cinquecento mila per il Viminale. Scontri a Bologna, Milano Firenze. A Roma girava un bus dell’Atac con destinazione «Gaza» • Sono tornati in Italia i quattro parlamentari che erano sulla Flotilla. Si temono maltrattamenti sugli attivisti rimasti nelle carceri israeliane
• Per la prima volta dal 1967 in Siria un rabbino si candida all’Assemblea popolare del distretto di Damasco. Prima era vietato • La Russia ha bombardato diversi siti di produzione di gas in Ucraina. I danni sarebbero critici • Antoni Lallican, fotoreporter francese di 37 anni, è stato ucciso da un drone in Ucraina • Domani e lunedì si voto per la Regionali in Calabria. I sondaggi danno per favorito Roberto Occhiuto (Fi). Pasquale Tridico (M5s) spera in un exploit • Per la prima volta in 500 anni, la chiesa inglese sarà guidata da una donna. La nuova archivescova si chiama Sarah Mullally e ha 63 anni • Prove di forza contro Maduro. Gli Usa hanno affondato un’altra imbarcazione venezuelana usata per trafficare droga • Negli Usa lo shutdown continua. Il Senato ha bocciato per la quarta volta (54 si, 44 no, il quorum è sessanta) il budget. Trump congela fondi per Chicago e sblocca quelli per New York • Oggi in Georgia si vota tra le proteste. Le opposizioni boicotteranno le elezioni perché «sono truccate» • Questa sera si saprà chi ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca. I sondaggi danno vincitore Babiš, il «Trump ceco» • Una delle due vittime della sinagoga di Manchester è stata uccisa dalla polizia. Si è anche saputo che l’attentatore era in libertà vigilata perché accusato di stupro • La manovra 2026 sarà leggera, da 16 miliardi, e non darà alcuna spinta alla crescita dell’anno prossimo • La pressione fiscale in Italia sale ancora. Nel secondo trimestre era al 42,3 per cento (+1,2%) • Christine Lagarde rilancia l’euro digitale. Sarà pronto già nel 2027 • Il Giappone rischia di rimanere senza birra a causa di un attacco informatico al gruppo giapponese delle bevande Asahi. I rivenditori hanno già gli scaffali vuoti • Puff Daddy è stato condannato a quattro anni e due mesi di galera • Il granducato di Lussemburgo ha un nuovo sovrano. Ieri è stato incoronato Guglielmo Alessandro • Il principe William fa sapere che, una volta re, cambierà la monarchia «per stare al passo con i tempi» • Per ingraziarsi la sinistra, il premier francese Lecornu propone una tassa sui patrimoni finanziari e promette che non farà ricorso all’articolo 49.3, che esclude il parlamento • Dopo la Francia, anche la Spagna di Sánchez vuole inserire l’aborto nella Costituzione. Contrari il Partido popular e Vox • Nascite ancora il calo in Itali. Nei primi sette mesi del 2025 sono nati 197.956 bambini, nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 210.938 • Il senatore Lotito si è di nuovo addormentato in aula • Stop del Garante alle app che con l’intelligenza artificiale creano immagini false del corpo nudo di persone vere • Da lunedì nel carcere di Padova aprono le cosiddette «stanze dell’amore» • Qatargate, Eva Kaili e Francesco Giorgi hanno denunciato Antonio Panzeri per calunnia • È stato ritrovato il corpo di Oronzo Epifani, disperso da giovedì sera ad Ostuni dopo un nubifragio. Nessuna traccia di Marianna Bello, dispersa in provincia di Agrigento • La criminologa Roberta Bruzzone è stata minacciata e molestata da uno stalker per otto anni • A Shanghai tre partite e tre sconfitte. Eliminati Bellucci, Cobolli e Nardi. Oggi scendono in campo Sinner, Musetti e Arnaldi • Il Sassuolo ha battuto fuori casa il Verona 1 a 0. Oggi giocano Lazio-Torino, Parma-Lecce (alle 15), Inter-Cremonese (alle 18) • Per le qualificazione ai Mondiali (contro l’Estonia l’11 ottobre, contro Israele il 14), Gattuso ha convocato 27 giocatori. Prima chiamata per Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Cambiaghi • Agli Europei di ciclismo sono arrivate tre medaglie. Argento per Roberto Capello e Eleonora Ciabocco, bronzo per Chantal Pegolo • Ieri alle sfilate di Parigi Helen Mirren ha recitato Come Together dei Beatles da Stella McCartney • Sono morti il professore di tecnica bancaria Aldo Bompani (83 anni), il musicista britannico Chris Dreja (80), lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone (73), il sociologo tedesco Claus Offe (85), l’attore Remo Girone (76), l’argentina Vera Vigevani Jarach (97), una delle madri di Plaza de Majo
Titoli Corriere della Sera: Hamas: noi pronti / a liberare gli ostaggi / Trump: pace vicina la Repubblica: L’Italia / in piazza / per Gaza La Stampa: «Due milioni in piazza per Gaza» Il Sole 24 Ore: Manovra leggera da 16 miliardi: / spinta zero per il Pil dell’anno prossimo Avvenire: Un «sì» per la pace Il Messaggero: Hamas apre al piano di pace Il Giornale: Landini ci costa un miliardo Qn: Piazza piene per lo sciopero / Poi blocchi stradali per li scontri Il Fatto: 2 milioni in cento piazze: / un fiume lungo 1000 km Libero: Miracolo Trump: Hamas dice sì La Verità: Italiani paralizzati, volano solo gli onorevoli velisti Il Mattino: Hamas: pronti a rilasciare gli ostaggi il Quotidiano del Sud: Gaza, la piazza grande che divide il manifesto: Gaza perla / del / mediterraneo Domani: Dalla parte giusta
