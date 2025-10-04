Siccità, dalla Regione 30 milioni per i produttori cerealicoli

04/10/2025 11:00:00

Arrivano 30 milioni di euro per i produttori siciliani di cereali e leguminose da granella colpiti dalla siccità del 2024. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato il decreto che autorizza i pagamenti in favore di 21.833 agricoltori che avevano presentato domanda al bando destinato a mitigare gli effetti della carenza idrica.

Le risorse, provenienti in egual misura da fondi statali e regionali, rappresentano un intervento concreto a sostegno del comparto agricolo.

«È una misura fortemente voluta dal governo Schifani – ha dichiarato l’assessore Luca Sammartino – che darà una boccata d’ossigeno a un settore in grande difficoltà. Abbiamo aumentato lo stanziamento iniziale per rendere l’aiuto più consistente. La Regione preferisce i fatti alle parole».

Il decreto e le graduatorie sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Dissesto idrogeologico ed erosione costiera, alla Sicilia 53 milioni dal governo Meloni - La Sicilia ottiene oltre 53 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione di 21 interventi contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera.

«Si tratta di tutte le opere strategiche che avevamo proposto – spiega l’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino – un risultato frutto di un lungo lavoro, in stretto confronto con Roma, che consentirà di mettere in sicurezza aree fragili del nostro territorio».

Gli interventi interesseranno diverse province: dal consolidamento dei costoni rocciosi di Nicosia (8 milioni) alla messa in sicurezza delle aree costiere di Licata e San Leone ad Agrigento, fino a opere nei comuni di Messina, Capo d’Orlando, Acireale, Randazzo, Noto e Balestrate.

«La Sicilia – conclude Savarino – ha ottenuto il massimo, superando criticità tecniche che da anni bloccavano i finanziamenti. Grazie al decreto legge Ambiente, le opere potranno essere avviate in tempi rapidi».

Polizia amministrativa, funzioni trasferite ai Comuni siciliani - Dal 15 ottobre anche i Comuni siciliani avranno competenza sulle funzioni di polizia amministrativa, come già avviene nel resto d’Italia. Lo stabilisce il decreto legislativo firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre. Il provvedimento, composto da cinque articoli, era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4 settembre scorso, su proposta del governo regionale guidato da Renato Schifani. «Con questo decreto – sottolinea il presidente Schifani – si allineano finalmente i Comuni siciliani alla normativa nazionale. È un risultato atteso da anni che semplifica le procedure e migliora i servizi ai cittadini, consentendo agli enti locali di rilasciare autorizzazioni e licenze per spettacoli, manifestazioni e altre attività senza più ricorrere allo Stato». Il trasferimento di competenze non comporterà costi aggiuntivi per i Comuni, poiché le nuove funzioni saranno gestite dal personale già in servizio.



