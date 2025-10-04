04/10/2025 00:10:00

Avremo frutti abbondanti

il prossimo anno,

mia cara.

La pioggia s'è infittita nei boschi,

e sulle gialle colline, sulle creste dei monti,

trasuda negli aghi di pino

come dentro ai tuoi occhi.

L'amore é questa pioggia infinita

nel bosco;

aquieta gli spiriti indocili e gli sconfitti,

riluce sulle giovani foglie d' alloro

come un bacio vezzoso,

dà respiro o sommerge

ogni vana parola.

Il vento è come un pirata

venuto a saccheggiare

le nostre emozioni,

ma il rifugio è negli alberi.

Non senti la mia voce nel

quieto bisbiglio dei passeri,

sui rami, nascosti?

Non vedi come parlo

in silenzio,

di te, agli orgogliosi Upupa dalla gialla cresta, appostati sugli alti eucalipti?

Ogni goccia era attesa da tempo

insieme al soave fruscio

degli umidi venti da Est.

Ora le foglie degli aranci

e dei venerabili ulivi saranno ricche di lucide essenze,

dimentiche dell' afa

e della nera morte.

(M.R.)



