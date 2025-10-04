Erice: al via il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia

04/10/2025 22:00:00

Ha preso il via ieri, nelle scuole dell’infanzia del Comune di Erice, il nuovo anno del servizio di refezione scolastica. Prosegue così il modello già avviato lo scorso anno, basato sul cosiddetto “scodellamento”, che prevede la somministrazione di primo, secondo e contorno direttamente nelle stoviglie degli alunni all’interno delle mense, abbandonando i piatti preconfezionati.

Il servizio, già attivo nei plessi Giovanni Paolo II, Walt Disney e nella scuola media Pagoto, da quest’anno è stato esteso anche al plesso “Carla Accardi” di Napola, dove è stata allestita una moderna sala refettorio, e sarà presto introdotto anche nella sezione Baden Powell di San Giuliano. Per i pagamenti rimane attiva la piattaforma pagoPA, che consente alle famiglie un sistema semplice e tracciabile di gestione delle quote.

La sindaca Daniela Toscano ha sottolineato che «il nuovo sistema non solo garantisce un pasto più simile a quello consumato in famiglia, con piatti caldi e dignitosi, ma consente anche di ridurre l’impatto ambientale legato agli imballaggi e ai trasporti». Ha inoltre ricordato come, grazie a una politica di razionalizzazione delle risorse, le tariffe rimangano invariate anche per quest’anno scolastico.

Sulla stessa linea l’assessora alla pubblica istruzione, Carmela Daidone, che ha parlato di «un passo avanti importante per la qualità del servizio e per l’attenzione rivolta alle famiglie», evidenziando che la scelta dello scodellamento «risponde sia a criteri di salute e alimentazione equilibrata sia al rispetto dell’ambiente, in linea con i criteri ambientali minimi». L’assessora ha inoltre annunciato l’apertura della nuova sala mensa del plesso “Carla Accardi” di Napola, realizzata grazie a un finanziamento intercettato attraverso il PNRR, «che permette agli alunni di usufruire di un ambiente moderno e funzionale».

****

Raid dell’Etna 2025: la ventisettesima edizione fa tappa a Erice - Erice ha accolto ieri la carovana del “Raid dell’Etna – Giro della Sicilia per auto storiche – Porsche Tribute”, giunto quest’anno alla sua ventisettesima edizione. L’evento, organizzato dalla Scuderia del Mediterraneo e inserito nel calendario Acisport 2025 come “Superclassica” di regolarità, ha visto sfilare in piazza San Giovanni circa 90 vetture di pregio storico e collezionistico provenienti da oltre dieci Paesi, tra cui Brasile, Argentina, Stati Uniti, Giappone e Germania. Il corteo ha attraversato via Conte Pepoli, via Vincenzo Badalucco, via dott. F. Cusenza e via San Giovanni, per poi ripartire intorno a mezzogiorno verso Valderice passando da Porta Carmine. In piazza San Giovanni, gli equipaggi sono stati accolti dalle Guide Turistiche della Sicilia Occidentale, dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Alberghiero Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” e dalla delegazione del Club “F. Sartarelli”, in un clima di festa al quale hanno preso parte anche numerose scolaresche locali.

«Ospitare una tappa del Raid dell’Etna è stato motivo di orgoglio per la nostra città», ha sottolineato la sindaca Daniela Toscano, che ha evidenziato come Erice, con il suo patrimonio storico e culturale, sia una cornice ideale per una manifestazione capace di unire la passione per i motori e la promozione turistica della Sicilia. L’assessora con delega a Sport e Turismo, Rossella Cosentino, ha invece rimarcato come l’arrivo degli equipaggi in città rappresenti «un’occasione concreta per far conoscere Erice a visitatori provenienti da tutto il mondo e valorizzare il territorio attraverso un turismo di qualità».

Il Raid dell’Etna, riconosciuto da Ruoteclassiche tra le tre manifestazioni italiane più prestigiose del settore e seguito anche da riviste come La Manovella e Auto d’Epoca, si conferma dunque un appuntamento capace di coniugare sport, cultura e promozione del territorio.



