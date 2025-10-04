Ospedale di Trapani, c'è il nuovo direttore della Chirurgia Generale

04/10/2025 12:07:00

Il dottor Paolo Buffa è il nuovo Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate. Ha infatti firmato il contratto con il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Sabrina Pulvirenti.



Buffa, specialista in Chirurgia generale con indirizzo oncologico, si è classificato primo nel concorso per direttore di struttura complessa. In servizio all’ASP Trapani dal 2005, in atto è responsabile dell’Unità operativa dipartimentale di Chirurgia toracica dell’ospedale di Marsala. Entrerà in servizio il prossimo 16 ottobre.

“L’importante tradizione della chirurgia generale trapanese - dichiara Sabrina Pulvirenti – prosegue con la consolidata esperienza professionale di Paolo Buffa. Sono certa che svolgerà un ottimo lavoro, ponendo sempre al centro il benessere del paziente”.





