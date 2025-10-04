Sezioni
Temi Caldi
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Cronaca

» Sanità
04/10/2025 12:07:00

Ospedale di Trapani, c'è il nuovo direttore della Chirurgia Generale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/ospedale-di-trapani-c-e-il-nuovo-direttore-della-chirurgia-generale-450.jpg

Il dottor Paolo Buffa è il nuovo Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate. Ha infatti firmato il contratto con il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Sabrina Pulvirenti.


Buffa, specialista in Chirurgia generale con indirizzo oncologico, si è classificato primo nel concorso per direttore di struttura complessa. In servizio all’ASP Trapani dal 2005, in atto è responsabile dell’Unità operativa dipartimentale di Chirurgia toracica dell’ospedale di Marsala. Entrerà in servizio il prossimo 16 ottobre.
“L’importante tradizione della chirurgia generale trapanese - dichiara Sabrina Pulvirenti – prosegue con la consolidata esperienza professionale di Paolo Buffa. Sono certa che svolgerà un ottimo lavoro, ponendo sempre al centro il benessere del paziente”.
 



