Mazara, a Borgo Blu un incontro con Nico Acampora di PizzAut
Questo pomeriggio alle ore 16, il centro Borgo Blu di Mazara ospiterà un incontro pubblico con Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il progetto che in pochi anni è diventato simbolo nazionale di inclusione lavorativa per i giovani con disturbi dello spettro autistico.
L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per ascoltare la testimonianza di chi ha saputo trasformare un’idea in una realtà concreta, dando vita a pizzerie gestite interamente da ragazzi autistici. Un modello innovativo che coniuga impresa, formazione e diritti, e che oggi è riconosciuto in tutta Italia come esempio virtuoso di inclusione.
Durante l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, Acampora dialogherà con i rappresentanti dell’Associazione Genitori Noi Oltre il Blu, da anni attiva sul territorio mazarese, e con la Cooperativa Consenso di Caltanissetta. Al centro del confronto temi cruciali come l’autismo, le opportunità di inserimento lavorativo e la necessità di creare reti territoriali a sostegno dei progetti di vita delle persone con disabilità.
L’evento si inserisce in un più ampio percorso formativo organizzato da Borgo Blu, che ospita anche un corso rivolto a professionisti della sanità e della scuola, guidato dallo stesso Acampora. Tuttavia, l’incontro di sabato pomeriggio sarà il momento più aperto e partecipato, pensato per sensibilizzare la comunità locale e promuovere una cultura dell’inclusione.
Qui sotto l'intervista a Pietro Titone ideatore di Borgo Blu:
