Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
04/10/2025 07:00:00

Mazara, a Borgo Blu un incontro con Nico Acampora di PizzAut

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/mazara-a-borgo-blu-un-incontro-con-nico-acampora-di-pizzaut-450.jpg

Questo pomeriggio alle ore 16, il centro Borgo Blu  di Mazara ospiterà un incontro pubblico con Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il progetto che in pochi anni è diventato simbolo nazionale di inclusione lavorativa per i giovani con disturbi dello spettro autistico.

 

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per ascoltare la testimonianza di chi ha saputo trasformare un’idea in una realtà concreta, dando vita a pizzerie gestite interamente da ragazzi autistici. Un modello innovativo che coniuga impresa, formazione e diritti, e che oggi è riconosciuto in tutta Italia come esempio virtuoso di inclusione.

Durante l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, Acampora dialogherà con i rappresentanti dell’Associazione Genitori Noi Oltre il Blu, da anni attiva sul territorio mazarese, e con la Cooperativa Consenso di Caltanissetta. Al centro del confronto temi cruciali come l’autismo, le opportunità di inserimento lavorativo e la necessità di creare reti territoriali a sostegno dei progetti di vita delle persone con disabilità.

 

L’evento si inserisce in un più ampio percorso formativo organizzato da Borgo Blu, che ospita anche un corso rivolto a professionisti della sanità e della scuola, guidato dallo stesso Acampora. Tuttavia, l’incontro di sabato pomeriggio sarà il momento più aperto e partecipato, pensato per sensibilizzare la comunità locale e promuovere una cultura dell’inclusione.

 

Qui sotto l'intervista a Pietro Titone ideatore di Borgo Blu:

 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...