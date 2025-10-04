Mazara, a Borgo Blu un incontro con Nico Acampora di PizzAut

04/10/2025 07:00:00

Questo pomeriggio alle ore 16, il centro Borgo Blu di Mazara ospiterà un incontro pubblico con Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il progetto che in pochi anni è diventato simbolo nazionale di inclusione lavorativa per i giovani con disturbi dello spettro autistico.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per ascoltare la testimonianza di chi ha saputo trasformare un’idea in una realtà concreta, dando vita a pizzerie gestite interamente da ragazzi autistici. Un modello innovativo che coniuga impresa, formazione e diritti, e che oggi è riconosciuto in tutta Italia come esempio virtuoso di inclusione.

Durante l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, Acampora dialogherà con i rappresentanti dell’Associazione Genitori Noi Oltre il Blu, da anni attiva sul territorio mazarese, e con la Cooperativa Consenso di Caltanissetta. Al centro del confronto temi cruciali come l’autismo, le opportunità di inserimento lavorativo e la necessità di creare reti territoriali a sostegno dei progetti di vita delle persone con disabilità.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso formativo organizzato da Borgo Blu, che ospita anche un corso rivolto a professionisti della sanità e della scuola, guidato dallo stesso Acampora. Tuttavia, l’incontro di sabato pomeriggio sarà il momento più aperto e partecipato, pensato per sensibilizzare la comunità locale e promuovere una cultura dell’inclusione.

Qui sotto l'intervista a Pietro Titone ideatore di Borgo Blu:



