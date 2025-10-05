Pasqua Vini investe a Pantelleria nel progetto di Carole Bouquet

05/10/2025 22:08:00

Nell’anno del suo centenario, Pasqua Vini approda a Pantelleria con un investimento che unisce vino, cultura e tutela del territorio. La storica cantina veronese entra infatti nel progetto enologico dell’attrice e modella Carole Bouquet, che da vent’anni produce sull’isola il celebre Passito “Sangue d’Oro”, nato da uve Zibibbo coltivate secondo la tradizione locale.

Come riporta l’Ansa, l’obiettivo dell’operazione è “dare nuova voce e valore all’isola, tutelandone un capitale di sapere enologico straordinario ma fragilissimo”. Un gesto non solo imprenditoriale, ma anche culturale: a Pantelleria la viticoltura è infatti riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, grazie alla pratica dell’alberello pantesco, un metodo di coltivazione antichissimo ma oggi a rischio scomparsa.

Negli anni Settanta sull’isola si raccoglievano oltre 450 mila quintali d’uva, ma nei primi anni Duemila la produzione è crollata a 28 mila quintali. È anche per contrastare questo declino che Pasqua Vini ha scelto di sostenere il progetto avviato dalla celebre attrice francese, che vent’anni fa ha acquistato una tenuta di 12 ettari, di cui 3,6 vitati a Moscato d’Alessandria, con viti che arrivano fino a 80 anni.

«Questo progetto è una piccola gemma che si incastona perfettamente nella nostra visione – ha dichiarato l’amministratore delegato Riccardo Pasqua –. La bellezza di questi vigneti, il fascino dell’isola e il savoir-faire consolidato da Carole Bouquet lo rendono un’opportunità unica. Vogliamo, insieme a lei, custodire e rilanciare questa terra».

Dal canto suo, Carole Bouquet ha commentato: «Sono felicissima di aver incontrato la famiglia Pasqua, che ha compreso il mio sogno e ha il desiderio di farlo crescere. Questo passaggio di testimone significa unire le forze per preservare un gioiello vinicolo di straordinario valore».

Intanto, in casa Pasqua Vini arriva una novità interna: Andrea Pasqua, terzo figlio di Umberto, entra in azienda come responsabile del Business Development, affiancando i fratelli nella guida della cantina e nel percorso di crescita internazionale.



