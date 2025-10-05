Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
05/10/2025 22:08:00

Pasqua Vini investe a Pantelleria nel progetto di Carole Bouquet

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/pasqua-vini-investe-a-pantelleria-nel-progetto-di-carole-bouquet-450.jpg

Nell’anno del suo centenario, Pasqua Vini approda a Pantelleria con un investimento che unisce vino, cultura e tutela del territorio. La storica cantina veronese entra infatti nel progetto enologico dell’attrice e modella Carole Bouquet, che da vent’anni produce sull’isola il celebre Passito “Sangue d’Oro”, nato da uve Zibibbo coltivate secondo la tradizione locale.

 

Come riporta l’Ansa, l’obiettivo dell’operazione è “dare nuova voce e valore all’isola, tutelandone un capitale di sapere enologico straordinario ma fragilissimo”. Un gesto non solo imprenditoriale, ma anche culturale: a Pantelleria la viticoltura è infatti riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, grazie alla pratica dell’alberello pantesco, un metodo di coltivazione antichissimo ma oggi a rischio scomparsa.

Negli anni Settanta sull’isola si raccoglievano oltre 450 mila quintali d’uva, ma nei primi anni Duemila la produzione è crollata a 28 mila quintali. È anche per contrastare questo declino che Pasqua Vini ha scelto di sostenere il progetto avviato dalla celebre attrice francese, che vent’anni fa ha acquistato una tenuta di 12 ettari, di cui 3,6 vitati a Moscato d’Alessandria, con viti che arrivano fino a 80 anni.

«Questo progetto è una piccola gemma che si incastona perfettamente nella nostra visione – ha dichiarato l’amministratore delegato Riccardo Pasqua –. La bellezza di questi vigneti, il fascino dell’isola e il savoir-faire consolidato da Carole Bouquet lo rendono un’opportunità unica. Vogliamo, insieme a lei, custodire e rilanciare questa terra».

Dal canto suo, Carole Bouquet ha commentato: «Sono felicissima di aver incontrato la famiglia Pasqua, che ha compreso il mio sogno e ha il desiderio di farlo crescere. Questo passaggio di testimone significa unire le forze per preservare un gioiello vinicolo di straordinario valore».

Intanto, in casa Pasqua Vini arriva una novità interna: Andrea Pasqua, terzo figlio di Umberto, entra in azienda come responsabile del Business Development, affiancando i fratelli nella guida della cantina e nel percorso di crescita internazionale.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...