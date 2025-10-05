Sezioni
Cittadinanza
05/10/2025 11:00:00

Marsala, rifiuti abbandonati e una pecora morta a Ventrischi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/marsala-rifiuti-pecora-ventrischi-450.jpg

Ancora un episodio di inciviltà a Marsala. Un cittadino ha segnalato a Tp24 la presenza di sacchi di spazzatura e una pecora morta abbandonati in contrada Ventrischi, nei pressi della scuola elementare.

 

“Qualche giorno fa mi sono recato nel mio terreno e ho trovato cinque sacchi di rifiuti e poco distante una pecora morta. In un paese civile non si possono tollerare queste situazioni: lo trovo vergognoso. Spero che chi di dovere provveda a far sì che questo non succeda più”, scrive il cittadino, rivolgendosi al sindaco Massimo Grillo e alle autorità locali competenti.

L’episodio si aggiunge ai numerosi casi di abbandono di rifiuti che continuano a deturpare le campagne marsalesi, nonostante i controlli e le campagne di sensibilizzazione.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



