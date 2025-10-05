Sezioni
Cronaca

» Sanità
05/10/2025 16:01:00

"Ottobre Rosa": prevenzione Asp di Trapani per donne e amici a 4 zampe

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/ottobre-rosa-prevenzione-asp-di-trapani-per-donne-e-amici-a-4-zampe-450.jpg

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, su impulso del Commissario Straordinario Sabrina Pulvirenti, promuove un’iniziativa speciale dedicata non solo alla salute delle donne, ma anche al benessere dei loro amici a 4 zampe nell’ottica della filosofia one health per le attività della lotta al “randagismo” e benessere animale.

 

L’iniziativa, articolata in tre fine settimana di ottobre, prevede un calendario di prestazioni gratuite pensate per sensibilizzare e favorire la prevenzione oncologica.

Calendario degli appuntamenti:
Sabato 11 e Domenica 12 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30
Sabato 18 e Domenica 19 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30
Sabato 25 e Domenica 26 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30


Prestazioni offerte alle donne over 40:
Esame mammografico, prenotabile online al seguente link: 
https://forms.gle/8gXHxfmzWX9jgahg9;
Pap-test, counseling e informazioni sui corretti stili di vita, a cura delle ostetriche, in modalità Open Day (senza prenotazione).

Le prestazioni saranno garantite da professionisti del comparto sanitario che hanno aderito volontariamente al programma, contribuendo anche alla riduzione delle liste di attesa.

Una novità pet friendly 
Per la prima volta, l’Ottobre Rosa si arricchisce di una formula innovativa: la partecipazione “pet friendly” grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani.
Le donne che parteciperanno alle attività riceveranno un voucher gratuito per la visita veterinaria del proprio animale da compagnia. Le visite potranno essere effettuate in open day, il sabato e la domenica, dalle 9:00 alle 13:00, presso l’Ambulatorio Veterinario della Cittadella della Salute di Trapani in occasione dei weekend dell’iniziativa, oppure, dal Lunedì al Venerdì presso tutti gli Ambulatori Veterinari dell’ASP Trapani previa prenotazione telefonica al 3791760389 (Lun-Ven dalle 14:00 alle 16:00).

I dirigenti veterinari, che aderiscono su base volontaria, metteranno a disposizione la propria professionalità offrendo visite gratuite e momenti informativi dedicati alla salute e al benessere degli amici a quattro zampe.

Sedi interessate:

Esame Mammografico:
Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero di Trapani - Piano Terra;
Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Marsala - Piano Terra;
Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Mazara del Vallo - Piano Seminterrato;
Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Alcamo - Piano Terra;
Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Castelvetrano - 2° Piano;
Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Pantelleria - Piano Terra;
Ambulatorio di Radiologia Cittadella della Salute – Casa Santa Erice.

Per l’occasione, un nastro rosa guiderà simbolicamente le donne verso i luoghi dello screening, accompagnandole fino agli ambulatori dedicati, come segno di accoglienza e di vicinanza nella prevenzione.


Pap-test, counseling e informazioni sui corretti stili di vita:
Presidio Ospedaliero di Trapani - Reparto di Ostetricia e Ginecologia - 4° Piano;
Presidio Ospedaliero Marsala - Reparto di Ostetricia e Ginecologia - 5° Piano;
Presidio Ospedaliero Mazara del Vallo - Reparto di Ostetricia e Ginecologia - 2° Piano Padiglione B;
Presidio Ospedaliero Pantelleria - Reparto di Ostetricia e Ginecologia 2° Piano;
Consultorio Familiare di Trapani;
Consultorio Familiaredi Erice;
Consultorio Familiare di Valderice;
Consultorio Familiare di Alcamo;
Consultorio Familiare di Castellammare del Golfo;
Consultorio Familiare di Castelvetrano;
Consultorio Familiare di Santa Ninfa;
Consultorio Familiare di Mazara del Vallo;
Consultorio Familiare di Salemi;
Consultorio Familiare di Marsala Centro;
Consultorio Familiare di Marsala Bosco.


“Questa iniziativa rappresenta un’occasione per un approccio globale al benessere della persona. Da un lato, la prevenzione oncologica – attraverso pap-test e mammografia – tutela la salute del corpo; dall’altro, dedicare anche solo dieci minuti ai nostri amici a quattro zampe significa prendersi cura dell’anima, di chi ogni giorno ci regala affetto e amore incondizionato. È un modo per unire due dimensioni della vita che camminano insieme: la salute delle donne e il legame speciale con i loro animali” – dichiara Sabrina Pulvirenti, Commissario Straordinario dell’ASP Trapani.

Per tutto il mese di ottobre l’ASP Trapani, inoltre, celebrerà l’Ottobre Rosa illuminando le proprie sedi principali di rosa, come simbolo di impegno e sensibilizzazione collettiva verso la prevenzione.
 



