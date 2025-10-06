Basket femminile: l'Alcamo Basket perde all'esordio casalingo ma esce tra gli applausi

06/10/2025 08:00:00

"Nonostante la sconfitta, abbiamo visto buone cose". È il pubblico della Sicily by Car a restituire quanto bene ha fatto al termine della prima di campionato – dopo 12 anni di assenza dalla Serie A2 – Alcamo Basket. Pala “Tre Santi” in festa all’esordio: tutto esaurito e sugli spalti alcamesi anche alcuni tifosi avversari della Rhodigium di Rovigo. La partita è rimasta in equilibrio per oltre trenta minuti. Dopo un primo quarto di studio chiuso sull’11-15, Alcamo ha trovato ritmo nel secondo periodo con Nikolic e Schena, arrivando all’intervallo lungo sul 30-36 grazie ai canestri di Sarni. Nella terza frazione la squadra di coach Ferrara ha continuato a restare in scia, trascinata da Vella e ancora Nikolic, chiudendo il periodo sul 49-54. Nell’ultimo quarto, però, Rovigo è stata mortifera al tiro, soprattutto dalla distanza. Le triple di Viviani, Stoichkova e Novati, unite ai canestri di Castelli e Zanetti, hanno prodotto il parziale iniziale di 4-14 che ha finito per chiudere definitivamente il confronto. Per Alcamo in evidenza Nikolic (17 punti) e Schena (13), con Vella (9) e Sarni (8) importanti nei momenti chiave. Tra le venete, in doppia cifra Stoichkova (17), Viviani (16), Castelli (13) e Zanetti (12). Una sconfitta all’esordio in campionato, ma una prestazione incoraggiante per la Sicily by Car Alcamo Basket, che ha tenuto testa a lungo a una formazione esperta e già rodata per la categoria.

Sicily by Car Alcamo Basket - Solmec Rhodigium Basket 64-79

Parziali: 11-15, 30-36, 49-54, 64-79

Alcamo: Nikolic 17, Hajdin 7, Verano 4, Schena 13, Vella 9, Calendo 6, Tempia, Mitreva, Daidone ne, Buscemi ne, Thiam, Sarni 8.

All. Ferrara. Ass. all.: Serpico.

Rovigo: Stoichkova 17, Castelli 13, Zanetti 12, Leghissa 2, Mutterle, Viviani 16, Stavrov, Cremona 9, Nako Moni 2, Novati 3.

