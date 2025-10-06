Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
06/10/2025 13:30:00

Marsala: riqualificazione nell'area del Monumento ai Mille: lavori ripresi per smantellare tutto...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/marsala-riqualificazione-nell-area-del-monumento-ai-mille-lavori-ripresi-per-smantellare-tutto-450.png

Dopo mesi di stop, sono ripresi i lavori nel Piazzale del Monumento ai Mille ma per smantellare la pavimentazione che era già stata realizzata.
Il massetto rossastro posizionato mesi fa, infatti, evidentemente non era idoneo e, come si può vedere dalle nostre foto, un mezzo cingolato è al lavoro per rimuoverlo.

 

Sono trascorsi ormai dieci mesi dalla foto di gruppo della Giunta, scattata nel gennaio 2025, con la quale l’amministrazione Grillo annunciava con grande entusiasmo il nuovo look per l’area del Monumento ai Mille che, ricordiamo, continua a rimanere chiuso al pubblico.

 

I lavori, affidati all’impresa Voti Group srl di Marsala, prevedono la sostituzione della pavimentazione con materiali drenanti, l’inserimento di una “Rosa dei Venti” in marmo e la realizzazione di aree verdi con pergolati e vegetazione autoctona. L’obiettivo è mitigare l’effetto “isola di calore” e contribuire alla riduzione dei fenomeni di siccità.

 

Tuttavia, come già accaduto per i lavori del lungomare Mediterraneo — dove, dopo aver piantato le palme troppo vicino alla carreggiata, si è dovuto procedere al loro spostamento — anche in questo caso la riqualificazione dell’area del Monumento ai Mille è stata segnata da errori progettuali o esecutivi che comportano ulteriori ritardi.
 

Un’ennesima battuta d’arresto per un luogo che dovrebbe rappresentare un punto d’accoglienza e d’interesse per i turisti, ma che ancora oggi resta un cantiere in attesa di essere completato e reso finalmente fruibile.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali