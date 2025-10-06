Sezioni
Cittadinanza
06/10/2025 10:06:00

Pantelleria, Anpi, M5S e Pd chiedono al Sindaco di esporre la bandiera della Palestina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/pantelleria-anpi-m5s-e-pd-chiedono-al-sindaco-di-esporre-la-bandiera-della-palestina-450.jpg

A Pantelleria cresce il fronte della solidarietà verso il popolo palestinese. L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi), il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico locali hanno inviato una lettera ufficiale al sindaco Fabrizio D’Ancona, chiedendo di esporre la bandiera della Palestina sulla facciata del palazzo comunale.

Un gesto simbolico, spiegano i firmatari, “per rappresentare la comune speranza di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani”.

Nella missiva, le tre forze politiche e associative esprimono “ferma condanna per il brutale massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023, che ha causato la morte di numerosi civili israeliani, un atto di inaudita violenza che ha scosso il mondo intero”. Allo stesso tempo, si sottolinea la necessità di “dare voce alle sofferenze del popolo palestinese” e di promuovere un impegno concreto per la pace.

“Nei giorni recenti – si legge nella lettera – gli studenti di Pantelleria sono scesi in piazza con forza e determinazione per manifestare contro le atrocità e le sofferenze del popolo palestinese, esprimendo il desiderio di un futuro di pace e giustizia”.

Da qui la richiesta al primo cittadino di aderire con un segnale visibile al sentimento di solidarietà che attraversa l’isola.

“Confidiamo nella sensibilità del sindaco – concludono Anpi, M5S e Pd – affinché Pantelleria possa unirsi simbolicamente al grido di pace che proviene da ogni parte del mondo”.



