Cittadinanza
06/10/2025 16:40:00

Trapani, al via derattizzazioni in dieci zone della città e al cimitero comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/trapani-al-via-derattizzazioni-in-dieci-zone-della-citta-e-al-cimitero-comunale-450.jpg

Il 6 ottobre a Trapani è in programma un nuovo ciclo di derattizzazione e disinfestazione. Non si tratta di un servizio inedito, ma della prosecuzione degli interventi già avviati nei mesi scorsi, con un primo passaggio ad agosto. Questa volta l’azione sarà mirata e interesserà dieci punti specifici del territorio: 

1) Autoparco Comunale;

2) Villa Impastato;

3) Vicolo Stabilimento incrocio con Via Paolo D'Antoni;

4) Via Nicolo' Rodolico;

5) Via Marsala, 160 - Xitta;

6) Via San Bernardino, 27;

7) Via Livio Bassi, 218;

8. Via dell'Olmo, 9;

9) Via Della Giarrotta;

10) Piazzale Eschilo.

Il calendario prevede inoltre un intervento dedicato al cimitero comunale, fissato per mercoledì 29 ottobre dalle ore 12, in vista delle festività dei defunti che richiamano tradizionalmente un grande afflusso di visitatori. Anche in questo caso si tratta di un richiamo, dopo l’azione già effettuata lo scorso 6 agosto. Con queste operazioni l’amministrazione comunale punta a mantenere costante l’attenzione sulla salute pubblica e sul decoro degli spazi urbani più frequentati.
 



