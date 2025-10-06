6 Ottobre: piano per Gaza, cortei pro Palestina, bombe russe, dazi Usa sulla pasta

06/10/2025 07:03:00

E' il 6 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Sharm el-Sheik oggi inizia la settimana di colloqui sul piano di pace statunitense per Gaza. Per gli Usa ci saranno Witkoff e Kushner, al-Hayya guiderà la delegazione di Hamas

• Ai 26 attivisti italiani della Flotilla già rientrati in Italia se ne aggiungeranno oggi altri 15, che lasceranno Israele con un volo per Atene

• Il corteo di sabato a Roma in solidarietà ai palestinesi si è svolto pacificamente (ma con slogan e cori controversi). La sera gruppi di antagonisti hanno incendiato un’auto e tirato bottiglie alla polizia nel quartiere Esquilino

• A Roma un gruppo di fascisti ha fatto irruzione in un bar cantando Faccetta nera e sulla saracinesca di un panificio kosher qualcuno ha scritto «ebrei di merda bruciate tutti»



• Vicino a Leopoli un treno con a bordo 110 attivisti italiani è stato sfiorato dai bombardamenti russi (che han fatto cinque morti)

• In Russia è ormai solito usare l’Ai per creare video dei soldati caduti che danno l’ultimo saluto a mogli e figli

• Il premier francese Lecornu ha finalmente presentato la sua squadra di governo, praticamente una fotocopia di quella precedente

• Gli Usa vogliono colpire la pasta italiana con un dazio punitivo al 92 per cento perché, dicono, alcuni marchi vendevano sotto costo

• Il Tesoro americano ha diffuso i bozzetti di una moneta da un dollaro con l’effigie di Trump

• I populisti di Babiš hanno vinto le elezioni in Repubblica Ceca

• Ieri si è votato in Siria

• Nove migranti sono morti in un naufragio nel Canale di Sicilia

• Vicino a Brighton, in Inghilterra, due uomini con il passamontagna hanno appiccato fuoco ad una moschea, le due persone dentro sono riuscite a scappare

• Gisèle Pelicot oggi torna in tribunale come testimone per il ricorso presentato da uno dei suoi violentatori

• A Modena un tunisino ha accoltellato a morte il suo coinquilino

• A Napoli un sedicenne si è messo a filmare un incidente, l’incidentato se l’è presa, e allora il ragazzo gli ha sparato

• In Val Venosta un giovane di 19 anni è morto perché la statua di una fontana sulla quale si era arrampicato ha ceduto

• Nel torinese un cacciatore ha ucciso per sbaglio il compagno di battuta

• Nel leccese un muratore è morto precipitando da un solaio che si è sfondato

• In provincia di Matera quattro braccianti sono morti in un incidente stradale

• A Venezia un uomo è annegato nel Canal Grande, dove voleva fare un bagno

• In Puglia Poste Italiane spegnerà dalle 19 in poi 145 Postamat perché vengono assaltati troppo spesso

• Sinner si è ritirato da un match agli Open cinesi perché aveva i crampi

• Chiquita coltiverà banane biologiche in Sicilia, nel territorio di Marina di Ragusa

• Oggi inizia la settimana di assegnazione dei premi Nobel

• Da metà novembre Striscia la notizia andrà in onda una sola volta alla settimana, ma durerà di più

• Sembra che Maria De Filippi si farà intervistare da Francesca Fagnani nella prossima stagione di Belve

• A Madonna di Campiglio ci sarà il numero chiuso sulle piste da sci nelle settimane di maggiore affluenza

• La sfilata di Valentino a Parigi si è aperta con un testo di Pasolini letto da Pamela Anderson

• Per la prima volta nella storia verrà esposto al pubblico lo scheletro di san Francesco, ad Assisi dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, in occasione degli 800 anni dalla morte

• Sono morti lo scrittore ceco Ivan Klíma (94 anni), l’attore statunitense Jim Mitchum (84), figlio di Robert, Luca Romanin (49), disabile da 26 anni dopo una caduta sugli sci, il rivoluzionario situazionista Gianfranco Sanguinetti (77), il figlio adottivo di Tina Turner, Ike Junior (67)



Titoli

Corriere della Sera: Trump, ultimatum a Hamas

la Repubblica: Trump minaccia Hamas

La Stampa: Trump: «Hamas, pace o morte»

Il Sole 24 Ore: Frane e alluvioni / Cresce del 15% / il territorio italiano / a rischio dissesto

Il Messaggero: Gaza, primi passi per la pace

Il Giornale: Flotilla, la verità sugli aiuti / «Neanche mezzo camion»

Leggo: Gaza, l’ultimatum di Trump

Qn: Gaza, il vertice decisivo / Trump minaccia Hamas

Il Fatto: La patacca dei fondi di Hamas/ a Flotilla: Un foglio di 4 anni fa

Libero: La fatwa anti Libero

La Verità: Compagni che sbagliano? No, maranza che sfasciano

Il Mattino: Sempre in vetta

il Quotidiano del Sud: Sud, ripartire per non partire

Domani: Piano per Gaza, i giorni decisivi / Hamas: «Restituiremo gli ostaggi»



