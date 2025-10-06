Sezioni
06/10/2025 14:00:00

Democrazia partecipata, il Comune di Trapani coinvolge i cittadini nelle scelte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/democrazia-partecipata-il-comune-di-trapani-coinvolge-i-cittadini-nelle-scelte-450.jpg

Il Comune di Trapani ha avviato anche per quest’anno il percorso di democrazia partecipata, lo strumento che permette ai cittadini di scegliere come destinare una parte dei fondi comunali. La legge regionale prevede infatti che i Comuni riservino una quota dei trasferimenti statali ad azioni decise insieme alla comunità.

Per il 2025 l’Amministrazione ha stanziato oltre 17 mila euro, pari al 2% delle somme correnti trasferite, che saranno destinati in base alle preferenze espresse dai cittadini. Una cifra non enorme, ma comunque significativa, perché mette i trapanesi nella condizione di incidere direttamente su scelte concrete.

Le risorse saranno indirizzate in uno dei tre ambiti individuati: cultura, legalità e affido degli animali. In pratica, saranno i cittadini a stabilire quale di questi temi è prioritario, contribuendo a orientare gli interventi.

Per partecipare basta compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale e inviarlo entro il 21 ottobre via mail, consegnarlo a mano al protocollo del Comune o spedirlo tramite raccomandata. È sufficiente allegare un documento di riconoscimento e indicare una sola preferenza, con la possibilità di aggiungere osservazioni e suggerimenti.

Il percorso non si limita a una raccolta di schede: i risultati saranno pubblicati e l’Amministrazione valuterà anche la possibilità di aprire un confronto pubblico. L’obiettivo è trasformare un obbligo di legge in un’occasione di coinvolgimento reale, dando voce diretta ai cittadini e rendendo trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche.
 



