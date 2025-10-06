Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
06/10/2025 08:44:00

Debutta a Trapani, in prima assoluta mondiale, "La ragazza imprudente" di Joe Schittino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759733171-0-debutta-a-trapani-in-prima-assoluta-mondiale-la-ragazza-imprudente-di-joe-schittino.jpg

Il desiderio, motore umanissimo e talvolta pericoloso che regola il mondo: è questo il cuore de "La ragazza imprudente", l'opera contemporanea di Joe Schittino che debutta in prima assoluta mondiale l'11 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Tonino Pardo di Trapani, nell'ambito della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese.

Una commedia musicale in cinque scene e un intermezzo firmata dal compositore siciliano Joe Schittino su libretto di Gianni Rigamonti, con la regia, le scene e i costumi di Giuseppe Amato. 

Sei personaggi incantevolmente imperfetti si muovono tra atmosfere leggere e giocose, a volte irriverenti, negli anni spensierati della primavera della vita, fatti di sussulti, gelosie e attrazioni dagli esiti imprevedibili. Sul palco un cast d'eccezione: Paola Vero (Angela), Grazia Sinagra (Chita), Silvia Regazzo (Sofia), Blagoj Nacoski (Diego), David Costa Garcia (Alfredo) e Massimo Modoni (Armando), accompagnati dall'Ensemble strumentale dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, sotto la direzione di Mirco Reina. Con questa produzione, l'Ente Luglio Musicale Trapanese ribadisce la sua attenzione verso la creazione musicale contemporanea e la valorizzazione delle eccellenze artistiche siciliane. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...