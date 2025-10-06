Debutta a Trapani, in prima assoluta mondiale, "La ragazza imprudente" di Joe Schittino

06/10/2025 08:44:00

Il desiderio, motore umanissimo e talvolta pericoloso che regola il mondo: è questo il cuore de "La ragazza imprudente", l'opera contemporanea di Joe Schittino che debutta in prima assoluta mondiale l'11 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Tonino Pardo di Trapani, nell'ambito della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese.

Una commedia musicale in cinque scene e un intermezzo firmata dal compositore siciliano Joe Schittino su libretto di Gianni Rigamonti, con la regia, le scene e i costumi di Giuseppe Amato.

Sei personaggi incantevolmente imperfetti si muovono tra atmosfere leggere e giocose, a volte irriverenti, negli anni spensierati della primavera della vita, fatti di sussulti, gelosie e attrazioni dagli esiti imprevedibili. Sul palco un cast d'eccezione: Paola Vero (Angela), Grazia Sinagra (Chita), Silvia Regazzo (Sofia), Blagoj Nacoski (Diego), David Costa Garcia (Alfredo) e Massimo Modoni (Armando), accompagnati dall'Ensemble strumentale dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, sotto la direzione di Mirco Reina. Con questa produzione, l'Ente Luglio Musicale Trapanese ribadisce la sua attenzione verso la creazione musicale contemporanea e la valorizzazione delle eccellenze artistiche siciliane. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.



