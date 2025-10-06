Aggiornamenti sulla A29: autostrada riaperta, lunghe code

06/10/2025 12:17:00

È tornata solo in tarda mattinata, seppure in modo limitato, la circolazione sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, dove nella notte un tir carico di detersivi si è ribaltato all’altezza della stele di Capaci, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capaci e Carini.

L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni per diverse ore. Il mezzo pesante si è adagiato di traverso sulle due carreggiate, riversando parte del carico sulla sede stradale.

L’autista, un uomo di 60 anni, è rimasto incastrato nella cabina ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco dopo un lungo e delicato intervento. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi.

Durante la notte il traffico è stato deviato lungo la statale 113, con forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine hanno lavorato per tutta la notte e parte della mattina per rimuovere il tir e bonificare la carreggiata.

Intorno alle 11:00 la situazione è parzialmente tornata alla normalità: la circolazione in direzione Palermo è stata riaperta, ma soltanto sulla corsia di marcia, mentre resta chiusa quella di sorpasso per consentire le ultime operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

Secondo il bollettino del CCISS, alle 11:57 si registravano ancora code tra gli svincoli di Villa Grazia di Carini e Carini in direzione Palermo.

L’Anas invita gli automobilisti a procedere con massima prudenza nel tratto interessato.



