Aggiornamenti sulla A29: autostrada riaperta, lunghe code

L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni per diverse ore. Il mezzo pesante si è adagiato di traverso sulle due carreggiate, riversando parte del carico sulla sede stradale.
L’autista, un uomo di 60 anni, è rimasto incastrato nella cabina ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco dopo un lungo e delicato intervento. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi.
Durante la notte il traffico è stato deviato lungo la statale 113, con forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine hanno lavorato per tutta la notte e parte della mattina per rimuovere il tir e bonificare la carreggiata.
Intorno alle 11:00 la situazione è parzialmente tornata alla normalità: la circolazione in direzione Palermo è stata riaperta, ma soltanto sulla corsia di marcia, mentre resta chiusa quella di sorpasso per consentire le ultime operazioni di pulizia e messa in sicurezza.
Secondo il bollettino del CCISS, alle 11:57 si registravano ancora code tra gli svincoli di Villa Grazia di Carini e Carini in direzione Palermo. L’Anas invita gli automobilisti a procedere con massima prudenza nel tratto interessato.
