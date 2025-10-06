Sezioni
Cronaca

» Incidenti
06/10/2025 08:23:00

Tir si ribalta sull'autostrada Palermo - Mazara. Grave l'autista, traffico in tilt

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/tir-si-ribalta-sull-autostrada-palermo-mazara-grave-l-autista-traffico-in-tilt-450.jpg

Mattinata difficile per chi viaggia lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un grave incidente avvenuto nella notte ha mandato in tilt la viabilità: un tir carico di detersivi si è ribaltato poco prima delle due, invadendo entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra Carini e Capaci. 

 

L’autista del mezzo, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

 

A causa del ribaltamento e della perdita del carico, il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni. Fin dalle prime ore del mattino si registrano code chilometriche e pesanti rallentamenti.

L’Anas ha segnalato un percorso alternativo: in direzione Palermo uscita obbligatoria a Carini con rientro in autostrada da Capaci, e viceversa per chi procede verso Mazara del Vallo. E' molto complicato al momento raggiungere l'aeroporto Falcone e Borsellino. 

 

La circolazione resterà interrotta fino alla completa rimozione del tir e delle merci finite sulla carreggiata. Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti sulla viabilità. 



