Da New York a Castellammare del Golfo: Karen Joia Di Stefano ritrova le sue radici 

07/10/2025 12:00:00

Una storia di emigrazione, di amore e di ritorni ha preso forma questa mattina a Castellammare del Golfo grazie alla visita di Karen Joia Di Stefano, ricercatrice oncologica nata a New York 61 anni fa. La discendente di Francesco Di Stefano e Audenzia Schiavo ha compiuto un viaggio nel tempo per riscoprire le proprie origini siciliane, coronato dalla consegna di una pergamena genealogica e di un attestato simbolico dal sindaco Giuseppe Fausto.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Crociferi, dove Karen Joia ha avuto l’opportunità di incontrare e abbracciare alcuni dei suoi parenti ancora residenti a Castellammare del Golfo. Il sindaco Fausto, emozionato, ha sottolineato l’importanza di questi percorsi di riscoperta delle radici: «Le radici non sono solo un ricordo, ma un ponte che collega passato, presente e futuro. Ritrovare le proprie origini arricchisce chi lo compie, ma anche la comunità che accoglie».

La storia della famiglia Di Stefano attraversa luoghi, epoche e continenti. Francesco Di Stefano nacque il 25 gennaio 1896 a Castellammare del Golfo e salpò per New York il 13 aprile 1913 a bordo della nave Perugia, partendo da Palermo. Audenzia Schiavo, nata ad Alcamo il 29 settembre 1899, emigrò in America definitivamente nel 1921 a bordo della nave S.S. Providence. Il 1° ottobre dello stesso anno, i due si sposarono nella Chiesa di Nostra Signora di Pompei a New York, dando origine a una discendenza italoamericana che oggi, attraverso Karen Joia, torna simbolicamente in Sicilia.

La ricerca genealogica che ha permesso di ricostruire con precisione questa storia è stata condotta con grande dedizione da Baldo Sabella, ex responsabile dell’archivio storico comunale, e si è basata anche sul lavoro dello storico e genealogista Silvio Garofalo. Hanno collaborato Nunzio Montagna, attuale responsabile dell’archivio storico del Comune, e il fotografo Vito Buccellato.

Il sindaco Fausto ha aggiunto: «Questi percorsi sono fondamentali anche per il turismo delle radici, un’opportunità straordinaria per il nostro territorio non solo sul piano affettivo e culturale, ma anche come volano di sviluppo economico e promozione del patrimonio storico e umano della nostra comunità».

Un viaggio nel tempo, quello di Karen Joia Di Stefano, che da Castellammare del Golfo e Alcamo ha attraversato l’oceano fino a New York, per tornare oggi con rinnovato orgoglio e grande emozione nel luogo dove ha riscoperto le proprie radici e che oggi sceglie di visitare ogni anno.



