La vittima dello stupro di gruppo di Palermo minaccia l'ex fidanzato con un coltello

08/10/2025

È stata denunciata dai carabinieri Asia Vitale, la giovane che nel 2023 era stata vittima di una violenza sessuale di gruppo al Foro Italico di Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza – oggi residente in Brianza – avrebbe minacciato con un coltello il suo ex compagno al termine di una lite.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi: alcuni passanti hanno notato la giovane rincorrere un uomo, mentre impugnava un coltello, e hanno allertato le forze dell’ordine. Quando i militari sono intervenuti, i due stavano camminando insieme; durante la perquisizione, nello zaino della ragazza è stato trovato un coltello lungo 34 centimetri.

La giovane ha raccontato di aver reagito nel corso di una discussione, scoppiata dopo che l’uomo le avrebbe chiesto di registrare un video in cambio di sostanze stupefacenti. Le urla, a tarda notte, hanno spinto il proprietario di casa a chiederle di lasciare l’appartamento.

La vicenda ha avuto immediate ripercussioni anche sul piano legale: l’avvocato Carla Garofalo, che aveva difeso la giovane nei processi per la violenza di gruppo e per revenge porn, ha comunicato di rinunciare al mandato.

“Lascio il patrocinio della mia assistita – ha dichiarato la legale – per lo stesso motivo per cui l’avevo assunto: la tutela di chi subisce soprusi e violenze. Tuttavia, le sue recenti dichiarazioni e i comportamenti successivi al processo mi portano a riconsiderare la sua personalità e la narrazione che mi aveva fornito all’epoca”.

L’avvocato ha spiegato di non condividere la condotta della giovane: “Apprendo che si è resa protagonista di azioni violente nei confronti di un ragazzo con cui aveva avuto una relazione. Se chi difendo adotta comportamenti aderenti a modelli sociali violenti e offensivi del diritto, non posso più rappresentarne le ragioni”.

La ragazza, dopo la conclusione del processo che ha portato alla condanna di sette imputati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti), aveva aperto un profilo su OnlyFans e partecipato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche.



