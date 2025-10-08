Alcamo inaugura la “Casa del Vino” al Castello dei Conti di Modica

08/10/2025 13:36:00

Sarà inaugurata sabato 25 ottobre alle 18, al Castello dei Conti di Modica, la Casa del Vino di Alcamo, un nuovo spazio permanente dedicato alla cultura e alla storia del vino siciliano.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Alcamo con il contributo del GAL Castellammare del Golfo e la collaborazione dell’Enoteca Regionale Siciliana – Sicilia Occidentale, rappresenta un progetto ambizioso di valorizzazione del patrimonio enologico e identitario del territorio.

Il museo, ospitato nella suggestiva fortezza medievale che domina Piazza della Repubblica, racconterà il legame secolare tra Alcamo e la viticoltura. Strumenti, testimonianze e percorsi interattivi accompagneranno i visitatori dalle antiche tecniche di coltivazione della vite fino alle più moderne innovazioni della produzione vinicola. “Non sarà solo un’esposizione – ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi – ma un centro di cultura e divulgazione, dove arte e scienza si incontrano per raccontare la passione di una terra che nel vino trova la sua voce più autentica”.

L’intervento di recupero ha interessato l’ala sud del piano terra, lo scalone in marmo rosso, la torre sud-est e il camminamento sulle merlature del Castello, rendendo gli spazi accessibili e pronti ad accogliere il pubblico. La Casa del Vino sarà un luogo di incontro per produttori, vignaioli e appassionati, ma anche una finestra aperta sul futuro della viticoltura e sulle tipicità agroalimentari del territorio.

La serata inaugurale del 25 ottobre offrirà un’esperienza sensoriale completa: dopo il taglio del nastro alle 18, seguirà alle 19 la performance “Corpi Celesti” di Federica Aloisio e Angelo Sicurella, che unirà danza contemporanea, voce e musica elettronica in un dialogo site-specific con l’architettura del castello. A concludere, una degustazione di vini siciliani aperta al pubblico.

L’ingresso è libero.



