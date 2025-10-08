Sezioni
Cultura
08/10/2025 16:42:00

Marsala, Giornata nazionale ed europea degli amici dei musei al Parco Archeologico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/marsala-giornata-nazionale-ed-europea-degli-amici-dei-musei-al-parco-archeologico-450.jpg

Domenica 12 ottobre alle ore 17.30 al Museo archeologico Lilibeo - Marsala, la dott.ssa Rossana De Simone, ricercatrice di archeologia fenicio-punica dell'università degli studi di Enna "Kore", presenterà "Un antico symbolon di pace: la tessera hospitalis da Lilibeo " testimonianza di multiculturalita' e convivenza pacifica nell'antica città fenicio punica.

L'evento si inserisce nell'ambito della Giornata nazionale ed europea degli amici dei musei, promossa dalla Fidam, il cui tema è "Arte e pace: i Musei come strumenti di pace ". 

L'Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala, di concerto con la Direzione del Parco Archeologico, nel promuovere la conoscenza di questo prezioso reperto intende sottolinearne soprattutto il valore simbolico in un momento in cui la riflessione sul valore della pacifica convivenza si impone. A conclusione, un concerto d'archi eseguito da musicisti del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani renderà l’evento ancora più significativo.



