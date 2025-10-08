Castelevetrano: il 17 e 18 ottobre la seconda edizione della Sagra del Pane Nero

08/10/2025 17:00:00

Castelvetrano ospiterà il 18 e 19 ottobre 2025 la seconda edizione della Sagra del Pane Nero, un evento che intende valorizzare uno dei prodotti tipici del territorio. L’Amministrazione Comunale ha ufficializzato la manifestazione, che si terrà nel centro storico della città. Dopo il buon riscontro dell’edizione precedente, anche quest’anno si prevede un afflusso consistente di visitatori, con numerosi pullman già prenotati da diverse località.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, è stata organizzata dal comune grazie all’impegno dell’Assessore alle Attività Produttive Monia Rubbino, che ha seguito l’intero processo di pianificazione. L'Associazione Pane Nero, attivamente coinvolta nell'evento, vedrà la partecipazione di 12 panificatori locali, che proporranno il pane nero, un prodotto che caratterizza la tradizione gastronomica della zona. È prevista anche l'offerta di olio novello della varietà Nocellara del Belice, altro prodotto tipico della regione. Il sindaco Giovanni Lentini sottolinea che la manifestazione è un’opportunità per rafforzare la visibilità di Castelvetrano.

Durante i due giorni di evento, sarà allestita anche la mostra mercato “I Vicoli dell’Arte e dell’Artigianato”, che avrà luogo nei vicoli adiacenti alla Chiesa Madre. Gli spazi saranno occupati da artisti e artigiani locali che esporranno e venderanno le proprie opere. L'iniziativa contribuirà a trasformare il centro storico in un percorso che mette in mostra la creatività del territorio.

L’evento prevede anche momenti di intrattenimento con la partecipazione di gruppi folkloristici e altre attività di animazione. Inoltre, il tiktoker Ciccio Burger sarà presente all’evento, proponendo hamburger preparati con il grano di tumminia, uno degli ingredienti del pane nero di Castelvetrano.



