Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/10/2025 06:00:00

Gianfranco Incandela e la storia di Beehive, il southworking a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/-450.png

Parla Gianfranco Incandela, co-founder di Beehive | Valore Sud, l'hub di Trapani nato per ridefinire il concetto di Southworking da soluzione emergenziale a motore di sviluppo strategico per il Sud Italia.

L'intervista, a cura di Vhope, esplora la visione a lungo termine, il modello operativo e l'impatto sociale del progetto, ponendo l'accento sulla creazione di una comunità economicamente sostenibile e sull'integrazione dei "cervelli di ritorno" nel tessuto locale.

 

Visione e Obiettivi: Il Southworking come Opportunità Stabile

Incandela ha delineato una visione ambiziosa per il Southworking, non solo come incentivo al rientro dei talenti, ma come catalizzatore di una vera e propria "rivoluzione" che impone un ripensamento delle città. Il co-founder ha sottolineato che l'obiettivo è un impatto che trascende il solo rimpatrio, puntando a:

  • Creare un ecosistema di valore permanente che attragga investimenti e professionalità.
  • Misurare il "valore" generato nel territorio di Trapani attraverso indicatori chiave di successo, quali il numero di Southworker stabilizzati, la nascita di nuove iniziative imprenditoriali locali e l'aumento dell'offerta formativa digitale qualificata.

Per rendere le città ideali per i Southworker, Incandela ha identificato due o tre priorità per le amministrazioni comunali, tra cui spicca la necessità di ripensare gli spazi pubblici e i servizi per facilitare l'integrazione e la vita lavorativa a distanza.

 

Modello Operativo e Sostenibilità Economica

Il modello di Beehive | Valore Sud è basato su quattro pilastri (South-Working, Formazione, Open Hub ed Eventi), tutti orientati alla sostenibilità economica.

Interrogato sull'integrazione dei Southworker, Incandela ha evidenziato che l'azione di Beehive va oltre lo spazio fisico, concentrandosi sull'essere un "presidio di comunità" che facilita attivamente il networking con le realtà imprenditoriali e sociali locali, trasformando i nuovi arrivati in agenti di cambiamento.

 

Impatto Sociale e Prospettive Future

Sul fronte dell'impatto sociale, Beehive sta lavorando per diffondere la cultura digitale, bilanciando le esigenze di una rete di partner eterogenea attraverso una missione comune chiara e la trasparenza sugli obiettivi raggiunti.

 


 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali