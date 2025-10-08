Gianfranco Incandela e la storia di Beehive, il southworking a Trapani

08/10/2025 06:00:00

Parla Gianfranco Incandela, co-founder di Beehive | Valore Sud, l'hub di Trapani nato per ridefinire il concetto di Southworking da soluzione emergenziale a motore di sviluppo strategico per il Sud Italia.

L'intervista, a cura di Vhope, esplora la visione a lungo termine, il modello operativo e l'impatto sociale del progetto, ponendo l'accento sulla creazione di una comunità economicamente sostenibile e sull'integrazione dei "cervelli di ritorno" nel tessuto locale.

Visione e Obiettivi: Il Southworking come Opportunità Stabile

Incandela ha delineato una visione ambiziosa per il Southworking, non solo come incentivo al rientro dei talenti, ma come catalizzatore di una vera e propria "rivoluzione" che impone un ripensamento delle città. Il co-founder ha sottolineato che l'obiettivo è un impatto che trascende il solo rimpatrio, puntando a:

Creare un ecosistema di valore permanente che attragga investimenti e professionalità.

che attragga investimenti e professionalità. Misurare il "valore" generato nel territorio di Trapani attraverso indicatori chiave di successo, quali il numero di Southworker stabilizzati, la nascita di nuove iniziative imprenditoriali locali e l'aumento dell'offerta formativa digitale qualificata.

Per rendere le città ideali per i Southworker, Incandela ha identificato due o tre priorità per le amministrazioni comunali, tra cui spicca la necessità di ripensare gli spazi pubblici e i servizi per facilitare l'integrazione e la vita lavorativa a distanza.

Modello Operativo e Sostenibilità Economica

Il modello di Beehive | Valore Sud è basato su quattro pilastri (South-Working, Formazione, Open Hub ed Eventi), tutti orientati alla sostenibilità economica.

Interrogato sull'integrazione dei Southworker, Incandela ha evidenziato che l'azione di Beehive va oltre lo spazio fisico, concentrandosi sull'essere un "presidio di comunità" che facilita attivamente il networking con le realtà imprenditoriali e sociali locali, trasformando i nuovi arrivati in agenti di cambiamento.

Impatto Sociale e Prospettive Future

Sul fronte dell'impatto sociale, Beehive sta lavorando per diffondere la cultura digitale, bilanciando le esigenze di una rete di partner eterogenea attraverso una missione comune chiara e la trasparenza sugli obiettivi raggiunti.







