Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Tempo libero
08/10/2025 08:49:00

Ficodindia Fest, due giorni di gusto e identità a Santa Margherita di Belìce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759906326-0-ficodindia-fest-due-giorni-di-gusto-e-identita-a-santa-margherita-di-belice.jpg

Santa Margherita di Belìce si prepara a un fine settimana di festa tra colori, profumi e musica. 

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna il Ficodindia Fest, evento che celebra il frutto simbolo della Sicilia — il fico d’India — con un programma ricco di iniziative tra gastronomia, arte e folklore. 

Il borgo agrigentino accoglierà visitatori da tutta la Valle del Belìce con un itinerario diffuso di stand enogastronomici, laboratori e mostre d’arte. Nelle piazze sarà possibile degustare marmellate, dolci, liquori e gelati a base di fico d’India, insieme a prodotti tipici come formaggi, salumi, ricotta e pane casereccio. Non mancheranno le esposizioni di artigianato locale e una mostra di pittura che racconterà il paesaggio e le atmosfere del territorio attraverso gli occhi di artiste margheritane. 

L’inaugurazione è prevista sabato alle 18 con l’apertura degli stand e una rievocazione in costume ottocentesco che riporterà il pubblico nell’atmosfera storica del paese del Gattopardo. In serata, concerti dal vivo e una cena a tema dedicata al fico d’India. Domenica il programma partirà già al mattino con un raduno di auto e moto d’epoca, animazioni per bambini, esibizioni folkloristiche e spettacoli itineranti nelle vie principali. Il pranzo comunitario, con piatti tradizionali e prodotti a km zero, concluderà la manifestazione, che si chiuderà alle 23.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali