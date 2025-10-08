Sezioni
Cultura

» Tempo libero
08/10/2025 09:59:00

Mazara del Vallo, il Museo Nazionale degli Scacchi aderisce alla F@MU 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759906855-0-mazara-del-vallo-il-museo-nazionale-degli-scacchi-aderisce-alla-f-mu-2025.jpg

Domenica 12 ottobre 2025 anche Mazara del Vallo partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU), l’iniziativa promossa in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Famiglie al Museo che coinvolge centinaia di istituzioni culturali. 

Protagonista locale sarà il Museo Nazionale degli Scacchi, primo e unico museo in Italia interamente dedicato a questo antico gioco, che per l’occasione aprirà gratuitamente le sue porte a tutti i bambini accompagnati dai genitori. 

Il museo, che si trova in via Genova 23, offrirà un’intera settimana di attività pensate per i più piccoli e per le famiglie, con visite guidate, laboratori e tornei. La giornata inaugurale di domenica prevede visite gratuite dalle 9 alle 19, su prenotazione al numero 339 2026556. Il programma proseguirà lunedì 13 e martedì 14 ottobre con mini corsi dedicati ai bambini della scuola primaria, seguiti mercoledì 15 dal Torneo Santa Teresa d’Avila. Giovedì 16 si replica con altri corsi per i più piccoli, mentre venerdì 17 si terrà il Torneo F@MU, evento conclusivo in collaborazione con lo Scacco Club Mazara. 

Nel fine settimana successivo (sabato e domenica) il museo tornerà ad accogliere i visitatori dalle 9 alle 19, sempre su prenotazione. Come ogni anno, non mancherà il tradizionale concorso artistico rivolto ai bambini, che potranno raccontare la propria esperienza al museo attraverso un disegno. L’iniziativa, che nasce dal principio di valorizzare la diversità come strumento di inclusione sociale, si conferma un appuntamento educativo e culturale che unisce gioco, conoscenza e partecipazione familiare. 

Info e prenotazioni: Museo Nazionale degli Scacchi – Via Genova 23, Mazara del Vallo Tel. 339 2026556 – direzione@museodegliscacchi.it www.famigliealmuseo.it



