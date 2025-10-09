Sezioni
Economia

Successo a Menfi per la 27^ edizione di "Inycon - Racconti di Terra e Mare"

Si è conclusa con un bilancio positivo la XXVII edizione di Inycon – Racconti di Terra e Mare, la manifestazione che da quasi trent’anni valorizza il patrimonio enogastronomico e culturale di Menfi. L’evento, organizzato dal Comune di Menfi, dalla Fondazione Inycon, da Sistema Vino, Cantine Settesoli e Planeta, con la collaborazione di Futuris e il supporto della Regione Siciliana, dell’IRVO – Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si è svolto dal 3 al 5 ottobre trasformando il borgo agrigentino in un centro di incontro e confronto tra tradizione e innovazione.

 

Durante le tre giornate, piazze, cortili e vie del centro storico sono stati animati da un programma che ha unito degustazioni, laboratori, spettacoli e momenti culturali. Inycon ha registrato migliaia di presenze, con visitatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane, generando un incremento delle presenze turistiche nelle strutture ricettive del territorio.

 

L’edizione 2025 ha ospitato anche alcune tappe ufficiali del programma “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, rafforzando il ruolo dell’isola come destinazione di rilievo nel panorama del turismo enogastronomico internazionale.

Protagonisti della manifestazione sono stati i produttori locali: le cantine di Menfi – tra cui Cantine Barbera, Tenute Stoccatello, Gurra di Mare e Tenuta 50 – insieme a realtà storiche come Cantine Settesoli e Planeta, hanno proposto degustazioni e percorsi di approfondimento dedicati al vino. Spazio anche all’olio extravergine d’oliva con la Comunità dell’Olio di Menfi e aziende come La Goccia d’Oro, che hanno curato workshop e incontri dedicati alla cultura olearia mediterranea.

«È stata un’edizione ricca di partecipazione – ha dichiarato il sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente – Inycon è tornata a essere una festa autentica, capace di coinvolgere l’intera comunità e di accogliere visitatori da ogni parte d’Italia. Il gemellaggio con la città di Imperia, fondato sulla comune cultura dell’olio e del mare, rappresenta un ulteriore passo verso nuove collaborazioni e progetti condivisi».

 

La presidente della Fondazione Inycon, Francesca Planeta, ha sottolineato il valore dell’evento per la promozione territoriale: «Inycon dimostra come la valorizzazione delle produzioni locali possa diventare un motore per il turismo di qualità, capace di raccontare il territorio anche fuori dai periodi di maggiore afflusso. L’autenticità dell’esperienza e il legame con la terra restano elementi centrali della nostra identità».

 

A chiudere la manifestazione, lo spettacolo multisensoriale “Physis” di Giusy Di Blasi, con le coreografie di Grazia Montelione e la partecipazione della compagnia di teatro equestre di Giuseppe Cimarosa, ha proposto in Piazza Vittorio Emanuele un racconto artistico ispirato alla natura e alla resilienza dei luoghi.

Confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama degli eventi enogastronomici siciliani, Inycon 2025 si è distinta come occasione di promozione integrata tra vino, olio, cultura e paesaggio, contribuendo al consolidamento dell’immagine di Menfi come territorio d’eccellenza nell’accoglienza e nella sostenibilità.



