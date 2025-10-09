Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
09/10/2025 16:04:00

Evento al Museo Pepoli: torna la Madonna del Rosario di Andrea Carrera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018739-0-evento-al-museo-pepoli-torna-la-madonna-del-rosario-di-andrea-carrera.jpg

Domenica 12 ottobre, alle ore 10:00, il Museo “Agostino Pepoli” di Trapani presenterà al pubblico il restauro della Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Caterina da Siena, capolavoro del pittore seicentesco Andrea Carrera. L’iniziativa si inserisce nel programma della XXII Giornata Nazionale FIDAM, dedicata quest’anno al tema “Arte e Pace”.

Il restauro è stato realizzato dalla ditta La Partenope Restauri di Elena Vetere sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani, con il sostegno dell’Associazione Amici del Museo Pepoli. L’opera, originariamente pala d’altare della chiesa di Sant’Andrea — distrutta dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale — era stata trasferita prima alla Pinacoteca Fardelliana e poi, agli inizi del Novecento, al Museo Pepoli, dove rimase esposta fino al 1986. Da allora si trovava nei depositi, in attesa di un ritorno alla pubblica fruizione.

Considerata il vertice della produzione di Carrera, la tela raffigura la Vergine e il Bambino nell’atto di consegnare la corona del rosario ai santi Domenico e Caterina, accompagnati da figure angeliche. La composizione barocca, animata da colori vividi e raffinati effetti di luce, restituisce ancora oggi tutta la forza espressiva di uno degli interpreti più importanti del Seicento trapanese.

La presentazione rappresenta non solo un momento significativo per la comunità locale, ma anche un’occasione per i visitatori di riscoprire il Museo Pepoli e la città di Trapani. Chi sceglie di fermarsi potrà trovare diverse soluzioni per Dormire a Trapani e approfittare dell’evento per vivere anche le tradizioni culinarie del territorio, scegliendo tra le tante proposte su dove Mangiare a Trapani.

Un appuntamento che unisce arte, memoria storica e valorizzazione del patrimonio culturale, restituendo a cittadini e turisti un’opera simbolo della pittura siciliana del XVII secolo.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali