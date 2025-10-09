Evento al Museo Pepoli: torna la Madonna del Rosario di Andrea Carrera

09/10/2025 16:04:00

Domenica 12 ottobre, alle ore 10:00, il Museo “Agostino Pepoli” di Trapani presenterà al pubblico il restauro della Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Caterina da Siena, capolavoro del pittore seicentesco Andrea Carrera. L’iniziativa si inserisce nel programma della XXII Giornata Nazionale FIDAM, dedicata quest’anno al tema “Arte e Pace”.

Il restauro è stato realizzato dalla ditta La Partenope Restauri di Elena Vetere sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani, con il sostegno dell’Associazione Amici del Museo Pepoli. L’opera, originariamente pala d’altare della chiesa di Sant’Andrea — distrutta dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale — era stata trasferita prima alla Pinacoteca Fardelliana e poi, agli inizi del Novecento, al Museo Pepoli, dove rimase esposta fino al 1986. Da allora si trovava nei depositi, in attesa di un ritorno alla pubblica fruizione.

Considerata il vertice della produzione di Carrera, la tela raffigura la Vergine e il Bambino nell’atto di consegnare la corona del rosario ai santi Domenico e Caterina, accompagnati da figure angeliche. La composizione barocca, animata da colori vividi e raffinati effetti di luce, restituisce ancora oggi tutta la forza espressiva di uno degli interpreti più importanti del Seicento trapanese.

La presentazione rappresenta non solo un momento significativo per la comunità locale, ma anche un'occasione per i visitatori di riscoprire il Museo Pepoli e la città di Trapani.

Un appuntamento che unisce arte, memoria storica e valorizzazione del patrimonio culturale, restituendo a cittadini e turisti un’opera simbolo della pittura siciliana del XVII secolo.



