Cultura
09/10/2025 12:01:00

Al via all’Istituto “Florio” di Erice l'XI edizione della rassegna LIbri-Amo-Ci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760004135-0-al-via-all-istituto-florio-di-erice-l-xi-edizione-della-rassegna-libri-amo-ci.jpg

Al via all’Istituto “Florio” di Erice l'XI edizione della rassegna LIbri-Amo-Ci - Incontro con l’Autore, organizzata in collaborazione con la libreria Ubik di Erice.

Ospite della rassegna sarà Valentina Mastroianni, che presenterà il libro “E’ stata tutta vita”, nella mattinata del 16 ottobre alle ore 11 nella sede di Palazzo Sales agli alunni, e alle ore 18 del giorno prima, 15 ottobre, alla Libreria Galli Ubik, ai lettori. 

Il libro è la testimonianza della battaglia vissuta, che ogni genitore spera di non dover mai affrontare. Racconta la storia di Cesare, la dura lotta contro la neurofibromatosi e l'amore incondizionato che ha unito la loro famiglia. La scrittura come mezzo per affrontare il dolore della perdita, e anche per dare voce a ciò che rimane dietro il dolore: il coraggio, la forza e soprattutto l'amore, che non svanisce ma resta, si trasforma e diventa l'unica luce in grado di guidare. “Ricomincia il nostro progetto di invito al dialogo e alla lettura – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – e apriamo con un appuntamento di grande intensità che coinvolgerà di certo i nostri studenti sul tema dell'amore per la vita e della lotta contro la malattia, ma anche del coraggio e della speranza che deve sempre accompagnare ogni agire".



