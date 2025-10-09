Quanto costa comprare casa a Trapani (e provincia): mappa prezzi, zone “hot” e affari

09/10/2025 06:00:00

Quanto vale oggi un metro quadro a Trapani città, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo o Castellammare del Golfo? Abbiamo passato al setaccio i dati Tecnocasa – II semestre 2024 per costruire una fotografia chiara (e utilissima) del mercato abitativo in tutta la provincia: zone più care, aree accessibili, differenze tra usato e nuovo.

I valori sono €/mq indicativi per tipologia (economico/medio/signorile) e stato (usato/nuovo) rilevati da Tecnocasa. Le fasce sono medie di zona: la singola trattativa può variare in base a stato, piano, vista, accessori, mutuo ecc.

Il quadro in 10 secondi

Top di provincia: l’asse Castellammare del Golfo – Scopello guida il mercato. Nello “Scopello alto / Tonnara” si toccano fino a 4.500 €/mq sul nuovo e 4.000 €/mq sull’usato signorile .

l’asse guida il mercato. Nello si toccano e . Città capoluogo: Trapani è più accessibile del “triangolo turistico” (Castellammare–Scopello–Alcamo Marina): usato 350–1.200 €/mq , nuovo 500–1.600 €/mq a seconda delle zone.

è più accessibile del “triangolo turistico” (Castellammare–Scopello–Alcamo Marina): , a seconda delle zone. Marsala & Mazara: prezzi mediamente più bassi di Trapani, con punte sul waterfront (Mazara Tonnarella–Quarara : nuovo fino a 2.000 €/mq ).

prezzi mediamente più bassi di Trapani, con punte sul (Mazara : nuovo fino a ). Dove si risparmia: Petrosino, Partanna, Castelvetrano e alcune periferie di Erice/Trapani: budget “entry level” 300–700 €/mq sull’usato.

Trapani città – dal centro storico alle aree residenziali

Range prezzi (€/mq) Usato: ~ 350–1.200 Nuovo: ~ 500–1.600



Zone e indicazioni

Centro storico: usato signorile ~ 800–900 ; nuovo fino a ~ 1.000–1.300 .

usato signorile ~ ; nuovo fino a ~ . Archi–Fardella / Villa Rosina / Xitta–Milo: usato medio/signorile 500–1.200 ; nuovo 1.000–1.600 (le punte migliori su contesti più recenti).

usato medio/signorile ; nuovo (le punte migliori su contesti più recenti). Fontanelle–Casa Santa (verso Erice): usato 550–1.150, nuovo 950–1.300: ottimo compromesso qualità/prezzo.

Consiglio pratico: se cerchi rendita o prima casa con budget sotto i 1.000 €/mq, il capoluogo offre molte opportunità nell’usato in buone zone semicentrali.

Erice

Usato: ~ 350–1.350

~ Nuovo: ~900–1.750

Casa Santa conferma liquidità e domanda; Vetri/Viale della Regione spinge le punte del nuovo (~1.750 €/mq).

Marsala

Usato: ~ 400–950

~ Nuovo: ~1.300–1.900 (centro) / ~1.300 (periferia)

Centro a sorpresa spinge sul nuovo (fino a ~1.900 €/mq nelle soluzioni top). Per l’usato il ventaglio resta accessibile (400–950 €/mq). Ottimo per famiglie e per chi cerca metrature senza svenarsi.

Mazara del Vallo

Usato: ~ 450–1.100

~ Nuovo: ~ 800–2.000

Lungomare Mazzini sul nuovo sta tra ~1.000–1.500 €/mq , ma il massimo si tocca a Tonnarella–Quarara (nuovo signorile ~2.000 €/mq ). Centro Stazione e periferia offrono ticket di ingresso molto bassi.

~ sul nuovo sta tra , ma il massimo si tocca a (nuovo signorile ). Centro Stazione e periferia offrono ticket di ingresso molto bassi.

Alcamo (inclusa Alcamo Marina)

Usato: ~ 300–1.400

~ Nuovo: ~700–2.000

Alcamo Marina tiene bene coi secondi usi e le case-vacanza: usato signorile ~1.400 €/mq, nuovo fino a ~2.000 €/mq. In città, centro e residenziale sono più equilibrati.

Castellammare del Golfo & Scopello

Castellammare – Centro: usato ~900–1.800 , nuovo ~1.450–1.850

, Castellammare – Periferia (porto/marina): usato fino a ~4.000 , nuovo fino a ~2.500 (sui tagli “prime location”)

, (sui tagli “prime location”) Scopello (Baglio – Torre Bennistra – Tonnara – Guidaloca): Usato signorile: ~2.700–3.300–4.000 €/mq (a seconda dei micro-contesti) Nuovo signorile: ~3.200–4.500 €/mq



È la “Ferrari” del mattone trapanese. Ticket alto, ma domanda nazionale/estera molto vivace.

Castelvetrano – Partanna – Petrosino

Castelvetrano: usato 400–1.050 , nuovo 900–1.400

usato , nuovo Partanna: usato 400–1.100 , nuovo 900–1.600

usato , nuovo Petrosino: usato 300–700, nuovo 700–1.200

Tre mercati tranquilli e perfetti per chi cerca prima casa con budget contenuto.

Le 10 zone più care (nuovo, €/mq)

Scopello – Tonnara/Baglio/Torre Bennistra: 3.800–4.500

Castellammare – Periferia/Porto–Marina: fino a ~2.500

Alcamo Marina: fino a ~2.000

Mazara – Tonnarella–Quarara: ~2.000

Marsala – Centro: ~1.900

Castellammare – Centro: ~1.850

(segue a scalare: Erice “Vetta", Trapani semicentro, Mazara Lungomare, ecc.)

Le 10 zone più care (usato, €/mq)

Castellammare – Porto/Marina: fino a ~4.000

Scopello – Guidaloca/Baglio/Tonnara: ~2.700–3.300–4.000

Alcamo Marina: ~1.400

Marsala – Centro: ~900–950 (in rapporto qualità/prezzo è “best value”)

Trapani – zone migliori: ~1.100–1.200

Dove costa meno iniziare

Petrosino (usato economico): ~ 300–400 €/mq

~ Partanna / Castelvetrano – periferie: ~400–500 €/mq

Trapani/Erice – alcune periferie: ~350–600 €/mq

Ottimi “ingressi” per chi compra prima casa o per investitori che puntano a ristrutturare e mettere a reddito.

Quali mosse convengono oggi

Prima casa con budget medio: Trapani semicentro / Erice Casa Santa / Marsala periferia: servizi + prezzi bassi .

Trapani semicentro / Erice Casa Santa / Marsala periferia: . Casa vacanza: Alcamo Marina e l’asse Castellammare–Scopello : prezzi alti ma tenuta di mercato eccellente.

Alcamo Marina e l’asse : prezzi alti ma eccellente. Investimento entry level: Petrosino, Partanna, Castelvetrano: ticket basso, rendite da costruire con buone ristrutturazioni.



