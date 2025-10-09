Quanto costa comprare casa a Trapani (e provincia): mappa prezzi, zone “hot” e affari
Quanto vale oggi un metro quadro a Trapani città, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo o Castellammare del Golfo? Abbiamo passato al setaccio i dati Tecnocasa – II semestre 2024 per costruire una fotografia chiara (e utilissima) del mercato abitativo in tutta la provincia: zone più care, aree accessibili, differenze tra usato e nuovo.
I valori sono €/mq indicativi per tipologia (economico/medio/signorile) e stato (usato/nuovo) rilevati da Tecnocasa. Le fasce sono medie di zona: la singola trattativa può variare in base a stato, piano, vista, accessori, mutuo ecc.
Il quadro in 10 secondi
Top di provincia: l’asse Castellammare del Golfo – Scopello guida il mercato. Nello “Scopello alto / Tonnara” si toccano fino a 4.500 €/mq sul nuovo e 4.000 €/mq sull’usato signorile.
Città capoluogo:Trapani è più accessibile del “triangolo turistico” (Castellammare–Scopello–Alcamo Marina): usato 350–1.200 €/mq, nuovo 500–1.600 €/mq a seconda delle zone.
Marsala & Mazara: prezzi mediamente più bassi di Trapani, con punte sul waterfront (Mazara Tonnarella–Quarara: nuovo fino a 2.000 €/mq).
Dove si risparmia:Petrosino, Partanna, Castelvetrano e alcune periferie di Erice/Trapani: budget “entry level” 300–700 €/mq sull’usato.
Trapani città – dal centro storico alle aree residenziali
Range prezzi (€/mq)
Usato: ~350–1.200
Nuovo: ~500–1.600
Zone e indicazioni
Centro storico: usato signorile ~800–900; nuovo fino a ~1.000–1.300.
Archi–Fardella / Villa Rosina / Xitta–Milo: usato medio/signorile 500–1.200; nuovo 1.000–1.600 (le punte migliori su contesti più recenti).
Fontanelle–Casa Santa (verso Erice): usato 550–1.150, nuovo 950–1.300: ottimo compromesso qualità/prezzo.
Consiglio pratico: se cerchi rendita o prima casa con budget sotto i 1.000 €/mq, il capoluogo offre molte opportunità nell’usato in buone zone semicentrali.
Erice
Usato: ~350–1.350
Nuovo: ~900–1.750 Casa Santa conferma liquidità e domanda; Vetri/Viale della Regione spinge le punte del nuovo (~1.750 €/mq).
Marsala
Usato: ~400–950
Nuovo: ~1.300–1.900 (centro) / ~1.300 (periferia)
Centro a sorpresa spinge sul nuovo (fino a ~1.900 €/mq nelle soluzioni top). Per l’usato il ventaglio resta accessibile (400–950 €/mq). Ottimo per famiglie e per chi cerca metrature senza svenarsi.
Mazara del Vallo
Usato: ~450–1.100
Nuovo: ~800–2.000 Lungomare Mazzini sul nuovo sta tra ~1.000–1.500 €/mq, ma il massimo si tocca a Tonnarella–Quarara (nuovo signorile ~2.000 €/mq). Centro Stazione e periferia offrono ticket di ingresso molto bassi.
Alcamo (inclusa Alcamo Marina)
Usato: ~300–1.400
Nuovo: ~700–2.000 Alcamo Marina tiene bene coi secondi usi e le case-vacanza: usato signorile ~1.400 €/mq, nuovo fino a ~2.000 €/mq. In città, centro e residenziale sono più equilibrati.
Castellammare del Golfo & Scopello
Castellammare – Centro:usato ~900–1.800, nuovo ~1.450–1.850
Castellammare – Periferia (porto/marina):usato fino a ~4.000, nuovo fino a ~2.500 (sui tagli “prime location”)
