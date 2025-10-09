Sezioni
Economia

» I nostri soldi
09/10/2025 06:00:00

Quanto costa comprare casa a Trapani (e provincia): mappa prezzi, zone “hot” e affari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/quanto-costa-comprare-casa-a-trapani-e-provincia-mappa-prezzi-zone-hot-e-affari-450.png

Quanto vale oggi un metro quadro a Trapani città, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo o Castellammare del Golfo? Abbiamo passato al setaccio i dati Tecnocasa – II semestre 2024 per costruire una fotografia chiara (e utilissima) del mercato abitativo in tutta la provincia: zone più care, aree accessibili, differenze tra usato e nuovo.

 

I valori sono €/mq indicativi per tipologia (economico/medio/signorile) e stato (usato/nuovo) rilevati da Tecnocasa. Le fasce sono medie di zona: la singola trattativa può variare in base a stato, piano, vista, accessori, mutuo ecc.

 

Il quadro in 10 secondi

  • Top di provincia: l’asse Castellammare del Golfo – Scopello guida il mercato. Nello “Scopello alto / Tonnara” si toccano fino a 4.500 €/mq sul nuovo e 4.000 €/mq sull’usato signorile.
  • Città capoluogo: Trapani è più accessibile del “triangolo turistico” (Castellammare–Scopello–Alcamo Marina): usato 350–1.200 €/mq, nuovo 500–1.600 €/mq a seconda delle zone.
  • Marsala & Mazara: prezzi mediamente più bassi di Trapani, con punte sul waterfront (Mazara Tonnarella–Quarara: nuovo fino a 2.000 €/mq).
  • Dove si risparmia: Petrosino, Partanna, Castelvetrano e alcune periferie di Erice/Trapani: budget “entry level” 300–700 €/mq sull’usato.

Trapani città – dal centro storico alle aree residenziali

  • Range prezzi (€/mq)
    • Usato: ~350–1.200
    • Nuovo: ~500–1.600

Zone e indicazioni

  • Centro storico: usato signorile ~800–900; nuovo fino a ~1.000–1.300.
  • Archi–Fardella / Villa Rosina / Xitta–Milo: usato medio/signorile 500–1.200; nuovo 1.000–1.600 (le punte migliori su contesti più recenti).
  • Fontanelle–Casa Santa (verso Erice): usato 550–1.150, nuovo 950–1.300: ottimo compromesso qualità/prezzo.

Consiglio pratico: se cerchi rendita o prima casa con budget sotto i 1.000 €/mq, il capoluogo offre molte opportunità nell’usato in buone zone semicentrali.

 

Erice

  • Usato: ~350–1.350
  • Nuovo: ~900–1.750
    Casa Santa conferma liquidità e domanda; Vetri/Viale della Regione spinge le punte del nuovo (~1.750 €/mq).

 

Marsala

  • Usato: ~400–950
  • Nuovo: ~1.300–1.900 (centro) / ~1.300 (periferia)

Centro a sorpresa spinge sul nuovo (fino a ~1.900 €/mq nelle soluzioni top). Per l’usato il ventaglio resta accessibile (400–950 €/mq). Ottimo per famiglie e per chi cerca metrature senza svenarsi.

 

 

Mazara del Vallo

  • Usato: ~450–1.100
  • Nuovo: ~800–2.000
    Lungomare Mazzini sul nuovo sta tra ~1.000–1.500 €/mq, ma il massimo si tocca a Tonnarella–Quarara (nuovo signorile ~2.000 €/mq). Centro Stazione e periferia offrono ticket di ingresso molto bassi.

 

Alcamo (inclusa Alcamo Marina)

  • Usato: ~300–1.400
  • Nuovo: ~700–2.000
    Alcamo Marina tiene bene coi secondi usi e le case-vacanza: usato signorile ~1.400 €/mq, nuovo fino a ~2.000 €/mq. In città, centro e residenziale sono più equilibrati.

 

 

Castellammare del Golfo & Scopello

  • Castellammare – Centro: usato ~900–1.800, nuovo ~1.450–1.850
  • Castellammare – Periferia (porto/marina): usato fino a ~4.000, nuovo fino a ~2.500 (sui tagli “prime location”)
  • Scopello (Baglio – Torre Bennistra – Tonnara – Guidaloca):
    • Usato signorile: ~2.700–3.300–4.000 €/mq (a seconda dei micro-contesti)
    • Nuovo signorile: ~3.200–4.500 €/mq

È la “Ferrari” del mattone trapanese. Ticket alto, ma domanda nazionale/estera molto vivace.

 

Castelvetrano – Partanna – Petrosino

  • Castelvetrano: usato 400–1.050, nuovo 900–1.400
  • Partanna: usato 400–1.100, nuovo 900–1.600
  • Petrosino: usato 300–700, nuovo 700–1.200
    Tre mercati tranquilli e perfetti per chi cerca prima casa con budget contenuto.

 

Le 10 zone più care (nuovo, €/mq)

  • Scopello – Tonnara/Baglio/Torre Bennistra: 3.800–4.500
  • Castellammare – Periferia/Porto–Marina: fino a ~2.500
  • Alcamo Marina: fino a ~2.000
  • Mazara – Tonnarella–Quarara: ~2.000
  • Marsala – Centro: ~1.900
  • Castellammare – Centro: ~1.850
    (segue a scalare: Erice “Vetta", Trapani semicentro, Mazara Lungomare, ecc.)
  •  

    • Le 10 zone più care (usato, €/mq)

  • Castellammare – Porto/Marina: fino a ~4.000
  • Scopello – Guidaloca/Baglio/Tonnara: ~2.700–3.300–4.000
  • Alcamo Marina: ~1.400
  • Marsala – Centro: ~900–950 (in rapporto qualità/prezzo è “best value”)
  • Trapani – zone migliori: ~1.100–1.200

    • Dove costa meno iniziare

    • Petrosino (usato economico): ~300–400 €/mq
    • Partanna / Castelvetrano – periferie: ~400–500 €/mq
    • Trapani/Erice – alcune periferie: ~350–600 €/mq

    Ottimi “ingressi” per chi compra prima casa o per investitori che puntano a ristrutturare e mettere a reddito.

    Quali mosse convengono oggi

    • Prima casa con budget medio: Trapani semicentro / Erice Casa Santa / Marsala periferia: servizi + prezzi bassi.
    • Casa vacanza: Alcamo Marina e l’asse Castellammare–Scopello: prezzi alti ma tenuta di mercato eccellente.
    • Investimento entry level: Petrosino, Partanna, Castelvetrano: ticket basso, rendite da costruire con buone ristrutturazioni.



