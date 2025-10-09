Sezioni
Politica

» Regionale
09/10/2025 02:00:00

Manovra Ars, M5S: "Stralciare tutti i microfinanziamenti privi di relazioni tecniche"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1759961655-0-manovra-ars-m5s-stralciare-tutti-i-microfinanziamenti-privi-di-relazioni-tecniche.jpg

 Il Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana chiede il rispetto delle regole di trasparenza nella manovra economico-finanziaria in discussione a Sala d’Ercole.
Il deputato regionale Adriano Varrica ha infatti ribadito che tutti i microfinanziamenti e gli emendamenti privi delle relazioni tecniche richieste devono essere stralciati dal disegno di legge sulle variazioni di bilancio.

 

Tutti gli articoli e gli emendamenti su misure specifiche non accompagnati da relazioni tecniche redatte dai dirigenti dei Dipartimenti competenti e dalla Ragioneria generale vanno stralciati – ha dichiarato Varrica –. È quanto lo stesso presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, aveva stabilito lo scorso luglio in una nota indirizzata ai presidenti delle commissioni e dei gruppi parlamentari. Bene, dunque, che sia stata accolta la nostra richiesta di rinviare l’Aula, ma oggi non esistono le condizioni per andare avanti con la discussione del ddl. Domani presenterò una pregiudiziale in tal senso che dovrà essere votata”.

 

Varrica richiama inoltre la chiarezza con cui Galvagno aveva risposto, durante l’estate, alle osservazioni del Ministero dell’Economia, ricordando che senza relazioni tecniche i provvedimenti sarebbero stati stralciati. “Oggi, invece, constatiamo che nulla è stato eliminato e che le relazioni non risultano disponibili” ha aggiunto il parlamentare M5S.

Il Movimento 5 Stelle, attraverso i propri rappresentanti, ha chiesto che tutti i documenti vistati dai Dipartimenti siano messi a disposizione dei deputati sui tablet, per garantire la massima trasparenza: “È un diritto dei parlamentari e dei cittadini – ha sottolineato Varrica – sapere con quali criteri vengono assegnati fondi pubblici a singoli interventi territoriali”.

                                                                                                                               ****

 

Varrica (M5S): “Deputato supplente? Diciamo succube. Norma fatta solo per arginare il taglio dei parlamentari. Di Paola: “Pagina nera dell'Ars”. De Luca: “Norma abominevole”

“Deputato supplente? Diciamo succube perché sarà sempre sotto scacco dell'assessore che sostituisce. Altro che norma di rango costituzionale, questa riforma è ad altissimo rischio di incostituzionalità, visto che il deputato supplente non avrà libertà né autonomia nell’esercizio del mandato, ma sarà vincolato alle decisioni dell’assessore di cui prende il posto e sarà privo di indipendenza e sottoposto a potenziali ricatti politici”. Lo afferma il deputato M5S Adriano Varrica, autore all'Ars della relazione di minoranza sulla norma sul deputato supplente.


“Questa norma – dice Varrica – presentata come un avanzamento istituzionale, è in realtà del tutto autoreferenziale e priva di utilità per i cittadini siciliani. Serve solo ad aggirare la riduzione del numero dei parlamentari da 90 a 70, portandoli di fatto a 82. Non interessa minimamente ai cittadini e non è certo pensata per loro. È pensata dalla politica per fare un favore alla politica”.


Netto anche Nuccio Di Paola, vicepresidente dell'Ars e coordinatore del Movimento 5 Stelle Sicilia, che parla di “un’altra pagina nera scritta all'Ars con questo voto”.

“Il voto di oggi – dice – è un attentato all'autonomia del Parlamento. Rischiamo di aprire una maglia pericolosa. Per la prima volta Roma interviene su una norma che riguarda le regole interne dell’ARS, che storicamente questa istituzione ha sempre deciso in modo autonomo. Presenteremo, prossimamente, un disegno di legge di riforma complessiva della legge elettorale”.


“La norma sul deputato supplente imposta da Roma e sostenuta dal centrodestra – dice il capogruppo M5S Antonio De Luca – è abominevole: crea un gruppo di deputati sotto ricatto politico, privi di libertà e autonomia, con un grave squilibrio tra potere legislativo ed esecutivo”. Molto critici sull'argomento anche gli interventi in aula dei deputati 5 Stelle Campo, Sunseri e Schillaci.


 



