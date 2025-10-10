Al Teatro Tonino Pardo di Trapani debutta in prima assoluta "La ragazza imprudente"

10/10/2025 15:08:00

Un'opera senza precedenti illuminerà il palcoscenico del Teatro Tonino Pardo di Trapani sabato 11 ottobre alle ore 19:00: la prima de "La ragazza imprudente", opera contemporanea che promette di scardinare i codici tradizionali del melodramma per raccontare i turbamenti, le contraddizioni e l'irriverenza della giovinezza moderna.

Firmata dal compositore siciliano Joe Schittino con il libretto di Gianni Rigamonti, l'opera – presentata nell'ambito della 77ª Stagione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese – porta in scena un'eroina anticonvenzionale: Angela, una giovane donna che rifiuta la prudenza e abbraccia la leggerezza dell'esistenza, travolgendo nella sua scia amici, amanti e certezze borghesi. Il regista Giuseppe Amato ha costruito una messa in scena che punta sull'autenticità delle pieghe della commedia contemporanea: "Non ci sono eroi né antieroi. Tutti i personaggi sono imperfetti.

Un' opera che chiede, sorridendo, di non giudicare i moti irrequieti dell'animo umano". Sul palco, un cast di qualità: Paola Vero interpreta l'irresistibile Angela, affiancata da Grazia Sinagra (Ghita), Silvia Regazzo (Sofia), Blagoj Nacoski (Diego), David Costa Garcia (Alfredo) e Massimo Modoni (Armando). A sostenerli, l'Ensemble strumentale dell'Ente Luglio Musicale Trapanese sotto la direzione di Mirco Reina. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità.



